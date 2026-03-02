Ο Πατρινός υποψήφιος για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου

Σημαντικό βήμα για την αναβίωση του κτήματος Τατοΐου αποτελεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος από πέντε ισχυρά επενδυτικά σχήματα (Άκτωρ, Dimand, Εκτέρ, Elia Corp, Reina) στον διαγωνισμό του Υπερταμείου.

Η παραχώρηση, διάρκειας τουλάχιστον 65 ετών, αφορά την αξιοποίηση 24 ιστορικών κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου, με στόχο τη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας και ήπιας ανάπτυξης.

Το έργο, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, επιδιώκει τον συνδυασμό της τουριστικής ανάδειξης με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αναγέννηση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πατρινός Δημήτρης Ανδριόπουλος είναι ιδρυτής, βασικός μέτοχος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DIMAND Α.Ε.

Η ενημέρωση του Υπερταμείου

Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει ότι πέντε (5) επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτηρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

ELIA CORPORATION Α.Ε.

REINA HELLENIC PROPERTIES CAPITAL PARTNERS LTD.

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α’ φάση διαγωνισμού, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού κατά την οποία θα υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου ανέλαβε την ωρίμαση και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ως Διενεργούσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ειδικότερα, η παραχώρηση αφορά στην αξιοποίηση 24 κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, δίνοντας έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού του χαρακτήρα. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν χώρους φιλοξενίας/ξενοδοχεία, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο και άλλες δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης.

Παράλληλα, δύναται να συμπεριληφθούν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική του ταυτότητα, όπως η αναβίωση του αμπελώνα και του ελαιώνα.

H διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης θα ανέρχεται τουλάχιστον σε εξήντα πέντε (65) έτη. Η ακριβής διάρκεια και η περίμετρος της παραχώρησης θα εξειδικευθούν κατά τη Β Φάση του διαγωνισμού.