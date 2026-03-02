Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

Τρία παιδιά με ρίζες από τη Θεσσαλονίκη είναι ανάμεσα στα θύματα των ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην πόλη Μπετ Σεμές.

Σύμφωνα με το Star, πρόκειται για τον 16χρονο Ιακώβ και τις δύο αδελφές του, ηλικίας 13 και 15 ετών, που ζούσαν με την οικογένειά τους στην πόλη, ενώ ο παππούς τους που είναι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη διαμένει στην Ιερουσαλήμ. Τη στιγμή της επίθεσης τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι τους, το οποίο δεν διέθετε καταφύγιο και έτσι ο 16χρονος πήρε τις δύο αδελφές του και προσπάθησαν να φτάσουν στο δημόσιο καταφύγιο της περιοχής. Δεν πρόλαβαν, όμως, καθώς πύραυλος έπληξε την περιοχή, διαπερνώντας την αεράμυνα και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Από την έκρηξη δημιουργήθηκαν μεγάλοι κρατήρες, ενώ κατοικίες ισοπεδώθηκαν ή υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές.