Συναγερμός στη Σούδα: Προσήχθη Γεωργιανός για κατασκοπεία

Στην προσαγωγή ενός υπόπτου για κατασκοπεία στη Σούδα προχώρησαν οι ελληνικές αρχές. Πρόκειται για έναν Γεωργιανό, αζερικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες υπό παρακολούθηση από αξιωματούχους της ΕΥΠ και προσήχθη, στην Αθήνα, λίγο μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις έρευνες έχουν προκύψει ευρήματα που ενισχύουν τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας ότι το συγκεκριμένο άτομο είχε αναπτύξει κατασκοπευτική δράση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το είδος και τη φύση των ευρημάτων.

Στην ΕΥΠ, πάντως, «βλέπουν» σημαντικές ομοιότητες με την υπόθεση του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος συνελήφθη το περσινό καλοκαίρι και προφυλακίστηκε για κατασκοπεία στη Σούδα. O 26χρονος φέρεται να φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας και τις κινήσεις πολεμικών πλοίων στον ναύσταθμο. Είχε έρθει στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2025 και στην Κρήτη εγκαταστάθηκε στις 18 Ιουνίου του ίδιου έτους. Στο νησί μίσθωσε δωμάτιο ξενοδοχείου με θέα τον ναύσταθμο της Σούδας καταβάλλοντας σε μετρητά το αντίτιμο για έναν μήνα.

Δύο εικοσιτετράωρα νωρίτερα, η κυπριακή αστυνομία είχε προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπηκόου Αζερμπαϊτζάν στην Πάφο. Ο ύποπτος, ηλικίας περίπου 40 ετών, φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο, με τις πληροφορίες που είχαν αποτυπωθεί σε επίσημα δικαστικά έγγραφα να κάνουν λόγο για «επαφή του με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν – IRGC». Τυπικά, οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονταν μεταξύ τους. Αρμόδιοι Ελληνες αξιωματούχοι, ωστόσο, άφηναν ανοικτό το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες σε Ελλάδα και Κύπρο να αποτελούσαν μέλη του ίδιου δικτύου κατασκοπείας, που ενεργούσε υπό τις εντολές του Ιράν και συγκεκριμένα των Φρουρών της Επανάστασης.