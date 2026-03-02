Συλλήψεις για σωρεία διαρρήξεων στην Πάτρα- Δρούσαν από τον Ιανουάριο

Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε διαδοχικές διαρρήξεις καταστημάτων στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, έπειτα από συντονισμένη έρευνα.

Πρόκειται για έναν άνδρα 45 ετών και μία γυναίκα 40 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μετά από περιστατικό διάρρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα, σε κατάστημα εστίασης στην οδό Ακρωτηρίου, από όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και έναν φορητό υπολογιστή.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν διαπράξει ακόμη τέσσερις διαρρήξεις, καθώς και τρεις απόπειρες κλοπής σε καταστήματα της πόλης, κατά το χρονικό διάστημα από 19 Ιανουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου 2026, αποκομίζοντας χρήματα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε διαρρήξεις, καθώς και ποσότητα ναρκωτικών χαπιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.