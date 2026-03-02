Back to Top
Κύπρος: «Από την Χεζμπολάχ εκτοξεύτηκαν τα drones που έπληξαν την βρετανική βάση Ακρωτηρίου»

REUTERS / Yiannis Kourtoglou

Αρμόδιες κυπριακές κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωσαν επίσης ότι στην Κύπρο δεν βρίσκονται και δεν θα βρεθούν αμερικανικά αεροσκάφη

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα drones που έπληξαν σήμερα (02.03.2026) την βρετανική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρου, που προκάλεσαν μικρές υλικές ζημιές.

Ο λόγος που τα drones που επιτέθηκαν στην Κύπρο δεν εντοπίστηκαν για να αναχαιτιστούν είναι λόγω του μικρού μεγέθους και του χαμηλού ύψους που πετούσαν, όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα drones εκτοξεύτηκαν από δυνάμεις της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Ανώτατες κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν πάντως πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για πρόθεση στόχευσης υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η προστασία των οποίων είναι η κύρια προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Προς το σκοπό αυτό και για προληπτικούς λόγος υπάρχει συνεργασία της Λευκωσίας όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με άλλες χώρες που θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθεί.

Αρμόδιες κυπριακές κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωσαν επίσης ότι στην Κύπρο δεν βρίσκονται και δεν θα βρεθούν αμερικανικά αεροσκάφη, απαντώντας έτσι στις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης.

#tags Κύπρος Επίθεση Ιράν Λίβανος
