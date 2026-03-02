Πάτρα: Εισαγωγικό σεμινάριο αστροφωτογραφίας τοπίου από τον Ωρίωνα

Ένα εισαγωγικό σεμινάριο αστροφωτογραφίας τοπίου θα πραγματοποιηθεί υπό τη διοργάνωση του Ωρίωνα την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 20:00, με εισηγητή τον βραβευμένο αστροφωτογράφο και ντοκιμαντερίστα Χριστόφορος Αναγνωστόπουλος.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα 026 του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν τα βασικά βήματα για τη δημιουργία εντυπωσιακών εικόνων του νυχτερινού ουρανού, από την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της λήψης έως την επιλογή εξοπλισμού και τις τεχνικές που εξασφαλίζουν μέγιστη λεπτομέρεια και περιορισμό του ψηφιακού θορύβου. Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε πιο έμπειρους φωτογράφους που επιθυμούν να εξελίξουν την τεχνική και την αισθητική τους προσέγγιση στην αστροφωτογραφία.