Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση και κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο - Ιρανικό χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Επίθεση του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ για την οποία ζήτησε «να προετοιμαστούμε ότι θα διαρκέσει αρκετές ημέρες» ανακοίνωσε ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων μετά τους πυραύλους και τα drones που εκτόξευσε η οργάνωση του Λιβάνου κατά του Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο 31 ανθρώπων από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς - ανάμεσά τους και υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ.

Ιρανικό χτύπημα σημειώθηκε σήμερα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία ενώ υπήρξαν εκρήξεις και σε Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ντόχα και Μπαχρέιν