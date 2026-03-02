Το Ισραήλ ξεκίνησε επίθεση και κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο - Ιρανικό χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Στις «φλόγες» η Μέση Ανατολή
Επίθεση του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ για την οποία ζήτησε «να προετοιμαστούμε ότι θα διαρκέσει αρκετές ημέρες» ανακοίνωσε ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων μετά τους πυραύλους και τα drones που εκτόξευσε η οργάνωση του Λιβάνου κατά του Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο 31 ανθρώπων από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς - ανάμεσά τους και υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ.
Ιρανικό χτύπημα σημειώθηκε σήμερα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία ενώ υπήρξαν εκρήξεις και σε Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ντόχα και Μπαχρέιν
Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τα drone που διαθέτει
Ιρανικό χτύπημα στο λιμάνι Σελμάν στο Μπαχρέιν που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ
Χτύπημα σε διυλιστήριο της Aramco στην πόλη Ρας Τανούρα, στη Σαουδική Αραβία
Tραμπ για τον θάνατο Χαμενεΐ: «Τον πρόλαβα. Προσπάθησαν να με σκοτώσουν δύο φορές, αλλά εγώ τον πέτυχα πρώτος»
Με τη φράση «τον πρόλαβα, πριν με χτυπήσει αυτός», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ABC News τον θάνατο του ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
«Τον πρόλαβα, πριν με χτυπήσει αυτός. Προσπάθησαν δύο φορές (σ.σ. να με δολοφονήσουν). Ε, εγώ τον πέτυχα πρώτος»
Φωτογραφία από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων με τους καπνούς πάνω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ
Η στιγμή της κατάρριψης drone το πρωί της Δευτέρας στο βόρειο Ισραήλ
