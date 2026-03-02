Οι δράσεις της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Πατρέων, στα Παλαιά Σφαγεία

Στη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου 2026, τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, η Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Πατρέων, στα Παλαιά Σφαγεία πραγματοποίησε τις εξής δράσεις:

1) Εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία και νηπιαγωγεία

Δημοτικό Σχολείο Καραϊικων / Δημοτικό Σχολείο Ακταίου / 43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών / Δημοτικό Σχολείο Μαζαρακίου / 34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών / Δημοτικό Σχολείο Ρίου / 26ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών / Το Μικρό Γυρί / Νηπιαγωγείο Αγίου Βασιλείου / Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Σπάτων / Το Ροζ Μπαλόνι / Σεραφίνο το Σκαντζοχοιράκι / Ναυτίλος / Το Ρόδι / 3ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών / 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών / Δημοτικό Σχολείο Ροϊτίκων / 52ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών / Ειδικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό Κωφών-Βαρηκόων / 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (56 τμήματα / 449 παιδιά)

Τα παιδιά επισκέφθηκαν το χώρο, παρακολούθησαν εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με το Πατρινό Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών και πήραν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα "Υπερρεαλιστικό Θέατρο Σκιών", "Κύκλωπας" και "Θέατρο Σκιών και Καρναβάλι".

2)Επισκέψεις ΚΑΠΗ

Επισκέφθηκαν το χώρο, παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με το Πατρινό Καρναβάλι και πήραν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Καπέλο Origami" τα 3 τμήματα των ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων (60 άτομα). Την Τρίτη 27/01/2026 το Γ' ΚΑΠΗ Ζαρουχλέικων, την Πέμπτη 29/01/2026 το Α' ΚΑΠΗ Προσφυγικών και την Παρασκευή 30/01/2026 το Β' ΚΑΠΗ Αγυιάς.

3) Έκθεση Μαριονέτας στην αίθουσα Κ4 με θέμα "Οι Ήρωες της Φύσης σε Δράση"

Η αίθουσα Κ4 φιλοξενεί από την Κυριακή 01/02/2026 και μέχρι την Τρίτη 31/03/2026 την έκθεση μαριονέτας με τίτλο "Οι Ήρωες της Φύσης σε Δράση" την οποία επισκέπτονται καθημερινά σχολεία και νηπιαγωγεία, αλλά είναι ανοιχτή και στο κοινό καθημερινές 09:00 - 14:00. Την έχουν επισκεφθεί μέχρι στιγμής τα εξής σχολεία και νηπιαγωγεία: Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού / Το Μικρό Καράβι / 8ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (19 τμήματα / 196 παιδιά), καθώς και τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία που επισκέπτονται το χώρο για να πάρουν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα.