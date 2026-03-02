Μια «Γέφυρα» Συμπερίληψης: Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στηρίζει το κινηματογραφικό έργο των μαθητών του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Πάτρας

«Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Όταν η θάλασσα γίνεται δρόμος»
Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής κοινωνικής ευθύνης, η διοίκηση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στάθηκε στο πλευρό των μαθητών του Ε.ΝΕ.Ε.ΓΥ.-Λ Πάτρας, στηρίζοντας έμπρακτα τη δημιουργία του κινηματογραφικού τους ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Όταν η θάλασσα γίνεται δρόμος».
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος του σχολείου και της συμμετοχής του στον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας: «Η ιστορία σου, είναι η ιστορία της πόλης σου».
Η συμβολή της διοίκησης στην υλοποίηση του έργου
Κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, η διοίκηση της εταιρείας επεφύλαξε στους μαθητές μια υποδοχή που υπερέβη τον θεσμικό της ρόλο. Αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο, τα στελέχη της εταιρείας:
• Ξενάγησαν τους μαθητές στο μοντέλο κατασκευής του έργου.
• Καθοδήγησαν την ομάδα με υπομονή στις τεχνικές λεπτομέρειες.
• Συμμετείχαν ενεργά στα γυρίσματα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των παιδιών να εκφραστούν ως ισότιμοι δημιουργοί.
Έμπρακτη στήριξη στη διαφορετικότητα
Επιπλέον, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. προχώρησε στην ευγενική παραχώρηση αρχειακού υλικού, προσφέροντας στους μαθητές πολύτιμα τεκμήρια για την αρτιότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου του ντοκιμαντέρ τους. Αυτή η επένδυση χρόνου και το ειλικρινές ενδιαφέρον της ηγεσίας ενός μεγάλου οργανισμού για τη φωνή των μαθητών αναδεικνύει την αξία της κοινωνικής ευθύνης και τον έμπρακτο σεβασμό στη συμπερίληψη.
Ευχαριστήριο
Η Διεύθυνση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πάτρας και η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες τους στη διοίκηση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και στην κ. Νίκη Σίψα (Συντονίστρια Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης). Η γενναιοδωρία, η απλότητα και το αληθινό ενδιαφέρον τους μετέτρεψαν τη δημιουργία αυτού του έργου σε μια αξέχαστη εμπειρία ζωής για τους μαθητές, αποδεικνύοντας ότι:
«Οι αληθινές “γέφυρες” είναι αυτές που ανοίγουν δρόμους για τα όνειρα και τις προσδοκίες όλων των παιδιών και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου εμφορείται από αυτή τη φιλοσοφία».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr