Μια «Γέφυρα» Συμπερίληψης: Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στηρίζει το κινηματογραφικό έργο των μαθητών του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ Πάτρας

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής κοινωνικής ευθύνης, η διοίκηση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στάθηκε στο πλευρό των μαθητών του Ε.ΝΕ.Ε.ΓΥ.-Λ Πάτρας, στηρίζοντας έμπρακτα τη δημιουργία του κινηματογραφικού τους ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Όταν η θάλασσα γίνεται δρόμος».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος του σχολείου και της συμμετοχής του στον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας: «Η ιστορία σου, είναι η ιστορία της πόλης σου».

Η συμβολή της διοίκησης στην υλοποίηση του έργου

Κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, η διοίκηση της εταιρείας επεφύλαξε στους μαθητές μια υποδοχή που υπερέβη τον θεσμικό της ρόλο. Αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο, τα στελέχη της εταιρείας:

• Ξενάγησαν τους μαθητές στο μοντέλο κατασκευής του έργου.

• Καθοδήγησαν την ομάδα με υπομονή στις τεχνικές λεπτομέρειες.

• Συμμετείχαν ενεργά στα γυρίσματα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των παιδιών να εκφραστούν ως ισότιμοι δημιουργοί.

Έμπρακτη στήριξη στη διαφορετικότητα

Επιπλέον, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. προχώρησε στην ευγενική παραχώρηση αρχειακού υλικού, προσφέροντας στους μαθητές πολύτιμα τεκμήρια για την αρτιότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου του ντοκιμαντέρ τους. Αυτή η επένδυση χρόνου και το ειλικρινές ενδιαφέρον της ηγεσίας ενός μεγάλου οργανισμού για τη φωνή των μαθητών αναδεικνύει την αξία της κοινωνικής ευθύνης και τον έμπρακτο σεβασμό στη συμπερίληψη.

Ευχαριστήριο

Η Διεύθυνση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πάτρας και η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες τους στη διοίκηση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και στην κ. Νίκη Σίψα (Συντονίστρια Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης). Η γενναιοδωρία, η απλότητα και το αληθινό ενδιαφέρον τους μετέτρεψαν τη δημιουργία αυτού του έργου σε μια αξέχαστη εμπειρία ζωής για τους μαθητές, αποδεικνύοντας ότι:

«Οι αληθινές “γέφυρες” είναι αυτές που ανοίγουν δρόμους για τα όνειρα και τις προσδοκίες όλων των παιδιών και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου εμφορείται από αυτή τη φιλοσοφία».