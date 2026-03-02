Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πατρών για την επιχειρούμενη εκχώρηση έκτασης στην Καλόγρια

Μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών κατέθεσαν οι φορείς της περιοχής, κατά παντός υπευθύνου, για την υπόθεση της επιχειρούμενης εκχώρησης έκτασης 35 στρεμμάτων σε ιδιώτη στην εμβληματική παραλία της Καλογριάς του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου- Στροφυλιάς, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας και συνεχίζει:

"Η μηνυτήρια αναφορά κατατέθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Σοφία Παυλάκη εκ μέρους του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔΔΕ) του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Ελλάδας και της ΟΙΚΙΠΑ.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η επιχειρούμενη αναγνώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στον επίδοξο ιδιώτη επενδυτή για το τμήμα του παλαιού αιγιαλού, είναι παράνομη δεδομένου ότι η έκταση είναι αυστηρά προστατευόμενος οικότοπος και έχει περιέλθει στην ΕΤΑΔ ΑΕ από το 2016, επομένως δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και τρίτου - ιδιώτη.

Για την ίδια έκταση διαπιστώνεται ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε το άρθρο 5 παρ. 12 του νέου νόμου για τον αιγιαλό (ν.5092/2024), διότι ο τίτλος έτους 2004 που επικαλείται ο ιδιώτης, είναι μεταγενέστερος της 27/3/1985, οπότε καθορίστηκε στην περιοχή ο παλαιός αιγιαλός. Συνεπώς, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, δεν επιτρέπεται να αναγνωριστούν στον ιδιώτη εμπράγματα δικαιώματα στην ως άνω έκταση.

Στη μηνυτήρια αναφορά γίνεται επίσης εκτενής αναφορά των «εντέλλεστε» του πρώην Γ.Γ Δημόσιας Περιουσίας κ. Αθανάσιου Τσιούρα προς την Κτηματική Υπηρεσία, τα οποία χαρακτηρίζονται ως αντισυνταγματικές και παράνομες ενέργειες, καθώς και στην αναρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων λόγω μη έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) που θα καθορίσει τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου 5092/24.

Ως εκ τούτου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα, ούτε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, ούτε ο Προϊστάμενος της τοπικής Κτηματικής Υπηρεσίας δύνανται να θεωρηθούν ως «αρμόδια» όργανα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αναγνώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στον επίμαχο παλαιό αιγιαλό της Καλογριάς υπέρ του φερομένου ως δικαιούχου. Το γεγονός αυτό καθιστά μη νόμιμη και απολύτως απαγορευμένη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Τέλος να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία απάντηση η από 4/9/2025 κοινή αίτηση που υπέβαλαν οι φορείς της περιοχής για ανάκληση της απόφασης της Κτηματικής Υπηρεσίας και της οριστικοποίησης της μεταβίβασης της έκτασης στον ιδιώτη.

Οι φορείς της περιοχής δηλώνουν την αδιαπραγμάτευτη αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη εκχώρηση τμήματος της προστατευόμενης έκτασης της παραλίας στην Καλογριά και την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της και της σπουδαίας οικολογικής αξίας της με κάθε νόμιμο τρόπο.

«Ο θεσμικός μας ρόλος επιτάσσει τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας και των συμφερόντων των πολιτών, γι’ αυτό και εξαρχής αναδείξαμε το θέμα, συγκροτώντας ένα ενιαίο μέτωπο φορέων. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη ήταν μονόδρομος, χωρίς πρόθεση αντιπαράθεσης, αλλά ως μία ενέργεια με στόχο τη διαφάνεια και την πλήρη αποσαφήνιση της υπόθεσης μετά και τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διερεύνηση εγγράφων, τίτλων ιδιοκτησίας, κ.λπ. Δεν συμβιβαζόμαστε και δεν αποδεχόμαστε αδιαφανείς διαδικασίες. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με γνώμονα το συμφέρον της τοπικής μας κοινωνίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαφύλαξης του μοναδικού οικοσυστήματος της περιοχής μας και της διασφάλισης της νομιμότητας», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ευχαρίστησε όλους τους φορείς (ΠΕΔ Δυτ. Ελλάδος, ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος και ΟΙΚΙΠΑ) που στάθηκαν αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, ανέφερε πως «η Περιφερειακή Ένωση Δήμων συμμετείχε στο μέτωπο των φορέων, έχοντας προτεραιότητα τη διασφάλιση της νομιμότητας σε θέματα που άπτονται της προστασίας της δημόσιας περιουσίας και του συμφέροντος των τοπικών κοινωνιών. Η προσπάθεια εκχώρησης δεκάδων στρεμμάτων σε μία προστατευόμενη περιοχή προκάλεσε το κοινό αίσθημα και διασάλευσε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, βασική μας επιδίωξη είναι να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις».

Ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, Βαγγέλης Καραχάλιος τόνισε πως «Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας δεν αντιστρατεύεται την οργανωμένη ανάπτυξη. Επιμένει όμως ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας ούτε να δημιουργεί σκιές ως προς τη νομιμότητα των διαδικασιών. Η προστασία της Καλογριάς είναι ζήτημα νομιμότητας και όχι επιλογής. Για τον λόγο αυτό, από κοινού με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την ΠΕΔ Δ.Ε. και την Οικολογική Κίνηση Πάτρας, καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά, ζητώντας τη θεσμική διερεύνηση της υπόθεσης. Πρόκειται για πράξη ευθύνης. Η προστασία της Καλογριάς αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας και ευθύνη όλων μας. Η θεσμική τάξη και το δημόσιο συμφέρον δεν επιδέχονται εκπτώσεις».

Τέλος, ο εκπρόσωπος της ΟΙΚΙΠΑ Θωμάς Κουτρούμπας τόνισε πως η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της εμβληματικής παραλίας της Καλόγριας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και εξέφρασε την ικανοποίηση της οργάνωσης για την συνεργασία των φορέων της περιοχής.