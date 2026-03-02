Ντόναλντ Τραμπ: «Έχω τρεις πολύ καλούς υποψηφίους» για την ηγεσία του Ιράν

«Έχω τρεις πολύ καλούς υποψηφίους» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στους New York Times, σε μία αναφορά που παρέπεμπε περισσότερο στο ριάλιτι σόου του «The Apprentice» παρά στην εμπόλεμη κατάσταση που δοκιμάζει για ακόμη μια φορά τις αντοχές της ανθρωπότητας.

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα.

Ερωτηθείς ποιον θα ήθελε να δει να αναλαμβάνει επικεφαλής της χώρας, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας απάντησε «έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», προσθέτοντας: «Δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα».

Ο Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι «πρόθεση» της κυβέρνησής του και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες».