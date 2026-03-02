Αμερικανικό αεροσκάφος F-15 καταρρίφθηκε πάνω από το Κουβέιτ

Ένα αμερικανικό μαχητικό F-15 που συμμετέχει στην σύγκρουση με το Ιράν συνετρίβη στο Κουβέιτ.

Σε βίντεο που έρχεται στο φως από το Κουβέιτ διακρίνεται το αμερικανικό μαχητικό F-15 να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και στη συνέχεια να πέφτει στο έδαφος με τους καπνούς να είναι ορατοί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί και να σωθεί.