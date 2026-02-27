Παράταση έως 10 Μαρτίου για τη 2η πρόσκληση συμμετοχής στο DigiWest

Παράταση δίνεται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων», προσφέροντας επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να αξιοποιήσουν μια σημαντική ευκαιρία δωρεάν ψηφιακής αναβάθμισης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 και ώρα 21:00. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του έργου: www.digiwest-pde.gr

Μέσω του DigiWest, οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα έχουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ψηφιακής ενίσχυσης, σχεδιασμένο να υποστηρίξει την καθημερινή λειτουργία, την ανάπτυξη και τη μετάβασή τους στη ψηφιακή εποχή.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

· διάγνωση ψηφιακής ωριμότητας και χαρτογράφηση αναγκών

· εξατομικευμένη συμβουλευτική και καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους

· πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία και λογισμικά ψηφιακού μετασχηματισμού

· εκπαιδευτικά σεμινάρια και δράσεις ενδυνάμωσης δεξιοτήτων

· δράσεις δικτύωσης και συνεργειών

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη Δράση «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Email: [email protected] και Τηλέφωνο Υποστήριξης: 2616 000 854 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 21:00)

*Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021–2027» και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», με δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΟΠΣ 6004483).