Καλάβρυτα: Ξεκινούν 9 Μαρτίου οι εκδηλώσεις για την 205η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας

Την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 από την Κλειτορία ξεκινούν οι εκδηλώσεις τιμής & μνήμης στα Καλάβρυτα για τη 205η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας άναψε η φλόγα της Ελευθερίας. Τα Καλάβρυτα ήταν η πρώτη πόλη που αποτίναξε τον τουρκικό ζυγό. Κάθε σπιθαμή αυτού του ένδοξου τόπου έχει γράψει τη δική του σελίδα απαράμιλλου ηρωισμού, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας.

Σήμερα, 205 χρόνια μετά, η έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης στην Αγία Λαύρα και όσα ακολούθησαν, εξακολουθούν να συγκινούν, να συναρπάζουν και να εμπνέουν. Να εμπνέουν και να καθοδηγούν κάθε πνεύμα ταγμένο στις αρχές της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας των Λαών, της Αξιοπρέπειας και της Δικαιοσύνης. Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας με μια δέσμη εκδηλώσεων που υπηρετούν την ιστορική μνήμη, εξυμνούν το ιερό παράδειγμα του Αγώνα και μαζί αναδεικνύουν τα μηνύματα, τους συμβολισμούς και τις πολλές αναγνώσεις του στο σήμερα.

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη 205η επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, αναφέρει ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Αθανάσιος Παπαδόπουλος.

Στις 9 Μαρτίου στην κεντρική πλατεία της Κλειτορίας, στην Προτομή του Παλαιών Πατρών Γερμανού θα ψαλεί στις 09:00 το πρωί Επιμνημόσυνη δέηση & θα ακολουθήσει στις 10:10 Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Παναγιώτη Χρονόπουλο, Πρόεδρο του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιώς «Η Αγία Λαύρα».

Μετά θα γίνει Κατάθεση στεφάνων και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη ενδόξων Ηρώων & η Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων είναι στις 25 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη.

Εορτασμός εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην Ιερά & Ιστορική Μονή Αγίας Λαύρας.

Στις 07:00 Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Μονής προεξάρχοντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερωνύμου.

10:25 Τέλος παράταξης στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών του 1821

Άφιξη επισήμων

Τρισάγιο

Κατάθεση στεφάνων και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη ενδόξων Ηρώων και Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων.

11:15 Δοξολογία στον προαύλιο χώρο

11:30 Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον κ. Χρήστο Καραθανάση, Ταξίαρχο ε.α.

11:50 Αναπαράσταση ορκωμοσίας των Αγωνιστών και κήρυξη της Επανάστασης του 1821 από τον Θεατρικό Όμιλο Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος».

12:40 Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού

12:50 Στρατιωτική παρέλαση.

Μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά εδώ.