«Από το βιβλίο στην οθόνη»: Αφιέρωμα με 9 φιλμ στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

«Από το βιβλίο στην οθόνη». Όταν οι σελίδες γίνονται καρέ... Από τις 5 έως και τις 9 Μαρτίου 2026, τo Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) και η Ταινιοθήκη της Ελλάδoς, προσκαλούν το κοινό σε ένα μοναδικό αφιέρωμα που συνδυάζει λογοτεχνία και κινηματογράφο, με 9 ταινίες βασισμένες σε μυθιστορήματα.

Μεγάλοι δημιουργοί όπως οι Όρσον Γουέλς, Φρανσουά Τριφό, Μιχάλης Κακογιάννης, Ζιλ Ντασέν και Κώστας Γαβράς ζωντανεύουν βιβλία των Νίκου Καζαντζάκη, Φραντς Κάφκα, Κοσμά Πολίτη και άλλων σπουδαίων λογοτεχνών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγαπημένες ταινίες των Ντίνου Κατσουρίδη, Γιάννη Οικονομίδη και Γιάννη Φάγκρα εμπνευσμένες από βιβλία, καθώς και μία ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μαργκερίτ Ντιράς.

Η έναρξη του αφιερώματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 8 μ.μ. με την ταινία του Φρανσουά Τριφό "Φαρενάιτ 451" που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ray Bradbury. Για την προβολή της έναρξης θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ταινίες:

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (Ζιλ Ντασέν) από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, Μαχαιροβγάλτης (Γιάννης Οικονομίδης), Έγκλημα στα παρασκήνια (Ντίνος Κατσουρίδης) από το αστυνομικό μυθιστόρημα του Γιάννη Μαρή, Το τσεκούρι (Κώστας Γαβράς) από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Donald E. Westlake, Η δίκη (Όρσον Γουέλς) από το εμβληματικό βιβλίο του Franz Kafka, Πες στη Μορφίνη, ακόμα την ψάχνω (Γιάννης Φάγκρας) από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Νικόλ Pούσσου, Το τραγούδι της Ινδίας (Μαργκερίτ Ντιράς) και Ερόικα (Μιχάλης Κακογιάννης) από το κλασικό έργο του Κοσμά Πολίτη.

Τις προβολές θα προλογίζουν προσωπικότητες από τον χώρο του σινεμά και της λογοτεχνίας.

Το αφιέρωμα σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας μεταξύ Ταινιοθήκης και ΕΛΙΒΙΠ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

20:00 Φαρενάιτ 451 (Φρανσουά Τριφό)

(1966, Ηνωμένο Βασίλειο, 112’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ray Bradbury

Προλογίζουν ο Πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ Νίκος Μπακουνάκης και η Πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Μαρία Κομνηνού.

Πρεμιέρα με προσκλήσεις / Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ

19:00 Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (Ζιλ Ντασέν)

(1957, Γαλλία – Ιταλία, 122’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη

Προλογίζει η Πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Μαρία Κομνηνού.

21:30 Μαχαιροβγάλτης σε σκηνοθεσία Γιάννης Οικονομίδης (2010, Ελλάδα – Κύπρος, 108’)

Προλογίζει ο ίδιος ο Γιάννης Οικονομίδης, σκηνοθέτης της ταινίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

19:30 Έγκλημα στα παρασκήνια (Ντίνος Κατσουρίδης)

(1960, Ελλάδα, 83’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γιάννη Μαρή, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Προλογίζει ο Ανδρέας Αποστολίδης, μεταφραστής και σκηνοθέτης.

21:30 Το τσεκούρι (Κώστας Γαβράς)

(2005, Γαλλία – Βέλγιο – Ισπανία, 122’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Donald E. Westlake.

Προλογίζει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, κριτικός κινηματογράφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

19:00 Η δίκη (Όρσον Γουέλς)

(1962, Γαλλία – Ιταλία – Δ. Γερμανία, 119’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Franz Kafka.

Προλογίζει η Μυρτώ Ρήγου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

21:30 Πες στη Μορφίνη, ακόμα την ψάχνω (Γιάννης Φάγκρας)

(2001, Ελλάδα, 119’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Νικόλ Pούσσου, η οποία συνυπογράφει το σενάριο.

Προλογίζει ο Γιάννης Φάγκρας, σκηνοθέτης της ταινίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ

19:00 Το τραγούδι της Ινδίας (Μαργκερίτ Ντιράς)

(1975, Γαλλία, 120’)

Προλογίζει η Κατερίνα Σχινά, μεταφράστρια και κριτικός λογοτεχνίας.

21:30 Ερόικα (Μιχάλης Κακογιάννης)

(1960, Ελλάδα, 90’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη.

Προλογίζει ο Θανάσης Αγάθος, επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Tαινιοθήκη της Ελλάδος βρίσκεται στην διεύθυνση: Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετρό Κεραμεικός, τηλ. 210 3612046.

Είσοδος: 6 € (μειωμένο 4 €).

*Στην κεντρική φωτ. οι Αλέκος Αλεξανδράκης και Τίτος Βανδής σε σκηνή της ταινίας "Έγκλημα στα παρασκήνια" σε σκηνοθεσία Ντίνου Κατσουρίδης (1960).