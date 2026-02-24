Η ταινία "Άμνετ" της Κλόι Ζάο για το άγνωστο προσωπικό δράμα του Σαίξπηρ, είναι από τις καλύτερες της χρονιάς

Το “Hamnet-Άμνετ” της βραβευμένης με Όσκαρ και εκ νέου υποψήφιας φέτος, Κλόι Ζάο είναι αναμφίβολα μία ξεχωριστή και το κυριότερο, συγκινητική ταινία για μία άγνωστη στους περισσότερους πτυχή της ζωής του κορυφαίου Άγγλου δραματουργού, Ουίλιαμ Σαίξπηρ, την δραματική εξέλιξη στην προσωπική του ζωή όταν αυτός και η γυναίκα του Άγκνες, έχασαν τον 11χρονο γιο τους, Άμνετ από την πανούκλα το 1596. Μία τραγωδία που ο Σαίξπηρ βίωσε πιο εσωτερικά & αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης του για να γράψει 3 χρόνια αργότερα το 1599 το διάσημο θεατρικό του «Άμλετ» με την περίφημη ατάκα «Να ζει κανείς ή να μη ζει».

Η Κλόι Ζάο που θριάμβευσε 5 χρόνια πριν στα Όσκαρ με την θαυμάσια και με μία ποιητική μελαγχολία ταινία της «Η Χώρα των Νομάδων» με την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, καταπιάνεται εδώ με την ιστορία αυτή του Σαίξπηρ και φτιάχνει μία ταινία που παρασύρει τον θεατή στην δύσκολη εκείνη εποχή στα τέλη του 16ου, αρχές του 17ου στην Αγγλική επαρχία όπου η Άγκνες, μία κοπέλα σαν αερικό του δάσους, με συντροφιά ένα γεράκι, γοητεύει τον νεαρό Γουίλ Σαίξπηρ. Σύντομα θα παντρευτούν και θα αποκτήσουν την πρώτη τους κόρη ενώ θα ακολουθήσουν 2 ακόμη παιδιά, δίδυμα, η Τζούντιθ και ο Άμνετ. Η σκηνή της γέννησης των διδύμων δοσμένη και με μία μεταφυσική διάσταση και έναν θα λέγαμε άγριο ρεαλισμό, καθηλώνει και είναι από τις καλύτερες της ταινίας της Ζάο που δεν σταματά έως το τέλος να εκπλήσσει τον θεατή και να τον συνταράσσει. Μία ακόμα πολύ δυνατή όσο και στενάχωρη σκηνή είναι εκεί που αρρωσταίνει ο μικρούλης Άμνετ και παρά την πάλη της Άγκνες να τον κρατήσει στη ζωή, ξεψυχά, με τον Σαίξπηρ όταν έρχεται από το Λονδίνο όπου έχει ξεκινήσει την θεατρική του καριέρα, να είναι πια αργά. «Πέθανε πονώντας και εσύ δεν ήσουν εδώ», η κραυγή της Άγκνες προς τον Σαίξπηρ που βιώνει βουβά το δικό του πένθος.

Η ταινία ήδη από το ξεκίνημα της έχει υποβάλλει τον θεατή, τον έχει πάρει μαζί της σε μία ατμόσφαιρα άλλης εποχής αλλά η ματιά της Ζάο είναι τόσο σημερινή, τόσο διαχρονικά ανθρώπινη και τρυφερή που σε κατακτά. Έχοντας «σύμμαχο» της, εξαιρετικές ερμηνείες ιδίως της 36χρονης Ιρλανδής ηθοποιού Τζέσι Μπάκλει που την Κυριακή 22/2 κέρδισε και το βραβείο Βafta της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας, στην κατηγορία του καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου και βάζει πλώρη τώρα & για το Όσκαρ, αλλά και του Πολ Μεσκάλ που είναι πολύ καλύτερος προς το φινάλε, η Ζάο παραδίδει ένα φιλμ από τα καλύτερα, χωρίς δεύτερη σκέψη της χρονιάς, και δικαίως διεκδικεί 8 βραβεία Όσκαρ και κέρδισε και το Βafta της καλύτερης Βρετανικής ταινίας της χρονιάς.

Στην ατμόσφαιρα συμβάλλει και η μουσική του Μαξ Ρίχτερ, ο οποίος είναι υποψήφιος και στα Όσκαρ ενώ στις ερμηνείες ξεχωρίσαμε και την Έμιλι Γουότσον στο ρόλο της πεθεράς της Άγκνες που λέει και την σπουδαία ατάκα, πως στη ζωή δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτε δεδομένο και για πάντα εννοώντας πως παντός είδους ανατροπές καιροφυλακτούν. Επίσης η έκπληξη έρχεται και από τον πιτσιρίκο που παίζει τον Άμνετ, τον Jacobi Jupe ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός του στην πραγματικότητα, o 20χρονος Noah Jupe που έχει παίξει σε ταινίες όπως το «Ένα Ήσυχο Μέρος» είναι επίσης αξιοπρόσεκτος εμφανιζόμενος στο μακρύ φινάλε υποδυόμενος τον Δανό πρίγκιπα στην θεατρική παρουσίαση του «Άμλετ» στο Λονδίνο.

Όμορφη ταινία με «προσωπικότητα» από την αρχή ως το τέλος και με ένα φινάλε που παρότι προς στιγμή αναρωτιέσαι μήπως τραβά πολύ, εν τέλει λειτουργεί όπως η κάθαρση στην αρχαία τραγωδία και ως η δικαίωση όχι μόνο της «ψυχούλας» του Άμνετ, και η παρηγοριά της Άγκνες που χειροκροτά λυτρωμένη αλλά και ως η δικαίωση και «ανάπαυση» της καρδιάς και του μυαλού του ίδιου του Σαίξπηρ από τον πόνο, ενός τόσο μεγάλου θεατρανθρώπου που πραγματικά χάρισε η Αγγλία σε όλο τον κόσμο.

Μία ταινία που αξίζει να δείτε και που η προβολή της συνεχίζεται στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε, στα Options Cinemas.

Να προσθέσουμε πως η Κλόι Ζάο συνεργάστηκε & στο σενάριο με την Μάγκι Ο’ Φάρελ, συγγραφέα του βιβλίου «Άμνετ» που βγήκε το 2020 ενώ παραγωγοί της ταινίας είναι οι τιμημένοι με Όσκαρ σκηνοθέτες Στίβεν Σπίλμπεργκ και Σαμ Μέντες.

*Την Τζέι Μπάκλει- Jessie Buckley την θυμόμαστε από το Βρετανικό κοινωνικό φιλμ «Beast» του Michael Pearce, που είχαμε δει στην Πάτρα από την Κινηματογραφική Λέσχη.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ