Μην αγνοήσετε στα Πατρινά σινεμά το συγκινητικό «Hamnet», ενδέχεται να δακρύσετε

Στον αντίποδα των υποκριτικών κατορθωμάτων των εμπορικών super stars Λεονάρντο ντι Κάπριο και Τιμοτέ Σαλαμέ, κατέφθασε και στα πατρινά σινεμά το λυρικό δράμα εποχής «Hamnet».

Το συγκινητικό φιλμ σταθμεύει σε Πάνθεον και Options της Veso Mare καλώντας μας να στοχαστούμε περί αγάπης, οικογενειακής απώλειας και τέχνης. Οι πρωταγωνιστές; Ιρλανδοί και οι δυο. Η 36χρονη Τζέσι Μπάκλει και ο 29χρονος Πολ Μεσκάλ είναι πραγματικά συγκλονιστικοί και οι περισσότερες διεθνείς κριτικές μιλούν για ταινία αριστούργημα.

«Paul Mescal και Jessie Buckley θα σας ραγίσουν την καρδιά» αναφέρουν οι The Times. Αποδίδουν στη μεγάλη οθόνη τη νουβέλα της Μάγκι Ο'Φάρελ που έγινε best-seller των New York Times, πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε ΗΠΑ– Βρετανία και μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες. Ετσι, μαθαίνουμε πως η προσωπική ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σημαδεύτηκε από μια προσωπική τραγωδία, η οποία οδήγησε στο κλασικό έργο του «Αμλετ».

O φτωχός δάσκαλος λατινικών και η παράτολμη και διορατική αγαπημένη του Ανιες βιώνουν έναν μεγάλο έρωτα στη φύση, γίνονται γονείς και διεκδικούν τη θεατρική καταξίωση στο Λονδίνο αλλά τους «τσακίζει» ο θάνατος του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Την ιστορία τους ενορχηστρώνει σκηνοθετικά η βραβευμένη με Όσκαρ Κλόι Ζάο, που ειδικεύεται σε ευαίσθητη, ανθρώπινη θεματική.