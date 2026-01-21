Μην αγνοήσετε στα Πατρινά σινεμά το συγκινητικό «Hamnet», ενδέχεται να δακρύσετε

Μια ιστορία αγάπης και απώλειας που στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά των θεατών
Στον αντίποδα των υποκριτικών κατορθωμάτων των εμπορικών super stars Λεονάρντο ντι Κάπριο και Τιμοτέ Σαλαμέ, κατέφθασε και στα πατρινά σινεμά το λυρικό δράμα εποχής «Hamnet».
Το συγκινητικό φιλμ σταθμεύει σε Πάνθεον και Options της Veso Mare καλώντας μας να στοχαστούμε περί αγάπης, οικογενειακής απώλειας και τέχνης. Οι πρωταγωνιστές; Ιρλανδοί και οι δυο. Η 36χρονη Τζέσι Μπάκλει και ο 29χρονος Πολ Μεσκάλ είναι πραγματικά συγκλονιστικοί και οι περισσότερες διεθνείς κριτικές μιλούν για ταινία αριστούργημα.
«Paul Mescal και Jessie Buckley θα σας ραγίσουν την καρδιά» αναφέρουν οι The Times. Αποδίδουν στη μεγάλη οθόνη τη νουβέλα της Μάγκι Ο'Φάρελ που έγινε best-seller των New York Times, πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε ΗΠΑ– Βρετανία και μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες. Ετσι, μαθαίνουμε πως η προσωπική ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σημαδεύτηκε από μια προσωπική τραγωδία, η οποία οδήγησε στο κλασικό έργο του «Αμλετ».
O φτωχός δάσκαλος λατινικών και η παράτολμη και διορατική αγαπημένη του Ανιες βιώνουν έναν μεγάλο έρωτα στη φύση, γίνονται γονείς και διεκδικούν τη θεατρική καταξίωση στο Λονδίνο αλλά τους «τσακίζει» ο θάνατος του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.
Την ιστορία τους ενορχηστρώνει σκηνοθετικά η βραβευμένη με Όσκαρ Κλόι Ζάο, που ειδικεύεται σε ευαίσθητη, ανθρώπινη θεματική.
Ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι θεατές που είδαν το φιλμ στην πανελλήνια πρεμιέρα στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έβγαιναν δακρυσμένοι από τη σκοτεινή αίθουσα.
Το τρυφερό «Hamnet» είναι δεδομένο πως θα «παίξει» στα φετινά Οσκαρ σε διάφορες κατηγορίες. Ηδη κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και Χρυσή Σφαίρα Γυναικείας Ερμηνείας για τη Τζέσι Μπάκλεϊ. Η τελευταία κυριάρχησε και στα Critics’ Choice Awards ενώ στα London Critics Circle Film Awards το φιλμ πρώτευσε ως Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Σενάριο και Γυναικεία Ερμηνεία της χρονιάς.
Όπως είπε η Ζάο στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών «Ας κρατήσουμε τις καρδιές μας ανοιχτές, ας συνεχίσουμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον και να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να φαίνεται…»
Chanel: Η εαρινή καμπάνια μας ξεναγεί στο εξοχικό της αθάνατης Coco στην Κυανή Ακτή
Kέιτ Μίντλετον: Στη Σκωτία, με καρό παλτό από «μάστορα» της Saville Row
Vogue Italia: Αντίο στον Valentino με κόκκινο εξώφυλλο και αφιέρωμα στις μούσες του
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr