«Η μια μάχη μετά την άλλη»: Ανακαλύψαμε τιτανομαχία ερμηνειών σε δυόμισι ώρες τρελού κυνηγητού

Λεονάρντο ντι Κάπριο και Σον Πεν σε οσκαρικά ρεσιτάλ αντίθετων ακραίων χαρακτήρων, μην τους χάσετε

Πάνω από δυόμισι ώρες κοινωνικοπολιτικού σαρκασμού και χαοτικής καταδίωξης χαρίζει η πιο πολυσυζητημένη ταινία των ημερών «Η μια μάχη μετά την άλλη». Ο ιδιαίτερος σκηνοθέτης Πολ Τόμας Αντερσον έχει ξετρελάνει τους απανταχού κριτικούς με την καινούρια του δημιουργία, που βαδίζει ολοταχώς στα Οσκαρ. Σχολιάζει με απολαυστική παλαβομάρα την ακρότητα και το φανατισμό ανάμεσά μας, από τη μια στο σύστημα των λευκών ρατσιστών και από την άλλη στο περιθώριο των loosers του ιδεαλισμού. Σκηνικό η διχασμένη Αμερική με τα κέντρα προσφύγων, στα σύνορα με το Μεξικό. Οι απίθανες ερμηνείες των πρωταγωνιστών αναμφίβολα σου «μένουν» φεύγοντας από τη σκοτεινή αίθουσα. Μιλάμε για… τιτανομαχία!

-Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο, πιο «τσαλακωμένος» από ποτέ, υποδύεται έναν βομβιστή που κρύβεται από το επαναστατικό του παρελθόν, ερείπιο από τις εξαρτήσεις και ανήμπορο να σώσει την κόρη του από τον απαγωγέα της. -Ο Σον Πεν φτιάχνει μια αμίμητη καρικατούρα συνταγματάρχη. Ο σαδιστής «Λόκτζο» νιώθει ανώτερο ον και περπατάει σαν «κουρδισμένος» με όνειρο την ελίτ της εξουσίας. -Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο είναι ο cult «ξερόλας» δάσκαλος καράτε στους κόλπους των Λατίνων υπερασπιστών του ντι Κάπριο. -Η αφόρητα sexy Τεγιάνα Τέιλορ (η 34χρονη ηθοποιός, τραγουδίστρια χορογράφος από το Χάρλεμ με καριέρα στα μουσικά βίντεο) είναι η μοιραία επαναστάτρια που ηδονίζεται με την παρανομία. Αρνιέται τη μητρότητα για τους πυροβολισμούς και προδίδει για την επιβίωση.

Η ταινία είναι πολυπρόσωπη, γεμάτη απρόοπτα και κάποια στιγμή μοιάζει ατέλειωτη. Σε κάνει να γελάς και να συγκινείσαι, σε προκαλεί να εντοπίσεις στιγμές που σατιρίζουν την εποχή Τραμπ. Ο δαιμόνιος Πολ Τόμας Αντερσον διασκεύασε ελεύθερα το βιβλίο «Βάινλαντ» του γνωστού συγγραφέα Τόμας Πίντσον καλώντας μας να αναρωτηθούμε αν αξίζει τον κόπο να αντιστεκόμαστε. Και το τελευταίο του «χάδι» είναι για εκείνους που ακόμα ονειρεύονται, έστω και άδοξα. (Και εδώ η «αμερικανιά» σε αγγίζει αυθεντικά)