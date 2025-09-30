Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Λίγη ώρα αφού ορκίστηκε ως η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ άλλαξε την ιδιότητά της στα social media, δείχνοντας πως είναι τελείως έτοιμη να αναλάβει ενεργό δράση.

Ούτως ή άλλως η καθυστέρηση της ορκωμοσίας της έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να προετοιμαστεί καταλλήλως.

Σε σχετική ανάρτηση που έκανε στα social media δήλωσε πως είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε τη Δευτέρα (29.09.2025) ως η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην χώρα μας και ταυτόχρονα έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο στην Ελλάδα.

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε πως θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα που είναι μια συμμαχική χώρα στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram έγραψε στη λεζάντα: «Σήμερα, υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ορκίστηκα ως η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να εκπροσωπώ τον αμερικανικό λαό και να ενισχύω τους άρρηκτους δεσμούς φιλίας, ελευθερίας και κοινών αξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας».