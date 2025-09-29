Στην Αθήνα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι- Με ποιους θα συναντηθεί

Επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί τις επόμενες μέρες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μία χρονική περίοδο που κρίσιμες έρευνες του εθνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως οι παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η έρευνα για τα τελωνεία και η σύμβαση 717 για την τραγωδία των Τεμπών, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δικαστικής επικαιρότητας, προκαλώντας αντίκτυπο και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η κ. Κοβέσι, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από ένα μήνα έχει ενημερώσει τις ελληνικές αρχές για την πρόθεση της να επισκεφθεί την Ελλάδα και ήδη έχουν κλειστεί ραντεβού με υπουργούς, ενώ αναμένεται, όπως είχε γίνει και σε προηγούμενη επίσκεψη της, να συναντηθεί ενδεχομένως με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Πάντως, την προσεχή Τετάρτη θα επισκεφθεί τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ενώ στη συνέχεια θα έχει επαφές και με άλλους αξιωματούχους, καθώς πρόκειται -σύμφωνα με πληροφορίες- να συζητηθούν θέματα, που αφορούν το εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα, ενώ αναμένεται να δοθεί και συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας θα απαντήσει σε ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου.