Πάτρα: Σκαλωσιά στην Παντάνασσα μετά την αποκόλληση τμήματος από την οροφή- Τι συνέβη

Η σκαλωσιά έχει τοποθετηθεί εδώ και περίπου μία εβδομάδα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων καθώς είχε φύγει ένα μικρό κομμάτι εσωτερικά από την οροφή του ιερού
Την ανάγκη το Υπουργείο Πολιτισμού να τηρήσει τη δέσμευσή του ώστε να αποκατασταθούν φθορές εσωτερικά του ιστορικού και περικαλλούς Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών που έχουν προκληθεί από υγρασίες αλλά και μετά τον σεισμό του Ιουνίου του 2008, εξέφρασε στο τέλος της Κυριακάτικης Θείας λειτουργίας ο προϊστάμενος του ναού, πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος έχοντας πλάι του και τον συνεφημέριο π. Αλέξανδρο Λαθούρο.
Αφορμή για την επείγουσα αυτή αναφορά ήταν το πρόσφατο συμβάν της αποκόλλησης μικρού τμήματος από την οροφή που κατέπεσε στο πλάι του ιερού, γεγονός που αμέσως κινητοποίησε τον π. Κωνσταντίνο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο και την εδώ αρμόδια υπηρεσία, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας που στεγάζεται ακριβώς πλάι στην Παντάνασσα επί της Αλ. Υψηλάντου και Πατρέως. Πράγματι αμέσως δόθηκε εντολή και εργαζόμενοι της Εφορείας προσήλθαν στο ναό και από την περασμένη Τρίτη τοποθετήθηκε με προσοχή σκαλωσιά που φτάνει σε ύψος τα σχεδόν 18 μέτρα και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης στο σημείο απ’ όπου έφυγε το κομμάτι.
Όλα κυλούν εύρυθμα και ευχή όλων είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Πάντως η σκαλωσιά δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, γεγονός που φάνηκε και την Κυριακή 28-9 στην Θεία λειτουργία που τελέστηκε κανονικά και με τη γνώριμη τάξη που συνηθίζεται στο Ναό της Παντάνασσας, ο οποίος να θυμίσουμε πως θεωρείται με απόφαση του ΥΠΠΟ μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχιτεκτονικής σπουδαιότητας.
Ο π. Κωνσταντίνος υπογράμμισε πως με τον καιρό, αλλά και μετά τον δυνατό σεισμό του 2008 και τις αναγκαίες εργασίες στερέωσης που ακολούθησαν, φανερώθηκαν και κάποια άλλα προβλήματα φθορών στις επιτοίχιες τοιχογραφίες στα πλαϊνά τμήματα του ιερού του ναού που χρήζουν αποκατάστασης και συντήρησης. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ενήμερο για τα προβλήματα εδώ και 2 χρόνια, απ’ όταν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε έρθει στην Πάτρα για τα εγκαίνια τότε του Ρωμαϊκού σταδίου στην οδό Ηφαίστου και είχε φροντίσει να επισκεφθεί τον ναό Παντανάσσης έχοντας μαζί της και τον Πατρινής καταγωγής συντηρητή κύριο Ματαράγκα ο οποίος με ειδικό σκάνερ είχε φωτογραφήσει και αποτυπώσει όλα τα σημεία του ναού που χρειάζεται να αποκατασταθούν και συντηρηθούν.
Τώρα που στο Υπουργείο, βρίσκεται και ο Πατρινός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, σίγουρα αποτελεί ευκαιρία ώστε τα αναγκαία έργα στο ναό να πάρουν μία προτεραιότητα και να γίνουν στο άμεσο μέλλον. Την αναγκαιότητα την υπέδειξε το πρόσφατο ατυχές συμβάν της αποκόλλησης του μικρού τμήματος της οροφής. Ο π. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος τέλος, τόνισε πως μία από τις επόμενες κινήσεις θα είναι να ζητηθεί συνάντηση και ακρόαση με την Υπουργό κυρία Μενδώνη ή με τον Υφυπουργό κ. Φωτήλα.
*Η Παντάνασσα θεμελιώθηκε το 1847 και εγκαινιάστηκε το 1859. Το ύψος του ναού έως τα καμπαναριά του είναι εντυπωσιακό και φτάνει τα 33 μέτρα!
