Πάτρα: Σκαλωσιά στην Παντάνασσα μετά την αποκόλληση τμήματος από την οροφή- Τι συνέβη

Την ανάγκη το Υπουργείο Πολιτισμού να τηρήσει τη δέσμευσή του ώστε να αποκατασταθούν φθορές εσωτερικά του ιστορικού και περικαλλούς Ιερού Ναού Παντανάσσης Πατρών που έχουν προκληθεί από υγρασίες αλλά και μετά τον σεισμό του Ιουνίου του 2008, εξέφρασε στο τέλος της Κυριακάτικης Θείας λειτουργίας ο προϊστάμενος του ναού, πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος έχοντας πλάι του και τον συνεφημέριο π. Αλέξανδρο Λαθούρο.

Αφορμή για την επείγουσα αυτή αναφορά ήταν το πρόσφατο συμβάν της αποκόλλησης μικρού τμήματος από την οροφή που κατέπεσε στο πλάι του ιερού, γεγονός που αμέσως κινητοποίησε τον π. Κωνσταντίνο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο και την εδώ αρμόδια υπηρεσία, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας που στεγάζεται ακριβώς πλάι στην Παντάνασσα επί της Αλ. Υψηλάντου και Πατρέως. Πράγματι αμέσως δόθηκε εντολή και εργαζόμενοι της Εφορείας προσήλθαν στο ναό και από την περασμένη Τρίτη τοποθετήθηκε με προσοχή σκαλωσιά που φτάνει σε ύψος τα σχεδόν 18 μέτρα και εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης στο σημείο απ’ όπου έφυγε το κομμάτι.

Όλα κυλούν εύρυθμα και ευχή όλων είναι οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Πάντως η σκαλωσιά δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, γεγονός που φάνηκε και την Κυριακή 28-9 στην Θεία λειτουργία που τελέστηκε κανονικά και με τη γνώριμη τάξη που συνηθίζεται στο Ναό της Παντάνασσας, ο οποίος να θυμίσουμε πως θεωρείται με απόφαση του ΥΠΠΟ μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχιτεκτονικής σπουδαιότητας.