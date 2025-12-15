Δολοφονία Ράινερ: Πού στρέφονται οι έρευνες - Ανακρίνεται μέλος της οικογένειας

Τι αναφέρουν οι πρώτες διαρροές από την Αστυνομία
Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση δολοφονίας του διάσημου σκηνοθέτη, παραγωγού και ηθοποιού, Ρομπ Ράινερ, και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στην κατοικία τους στο Λος Άντζελες, το απόγευμα της Κυριακής (14/12, τοπική ώρα).
Δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται περιμετρικά της οικίας του ζευγαριού στην αριστοκρατική συνοικία Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, για την εξιχνίαση της υπόθεσης της “φαινομενικής ανθρωποκτονίας”, όπως τη χαρακτηρίζουν.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αξιωματούχοι της αστυνομίας δήλωσαν ότι προσπαθούν να λάβουν ένταλμα για να ερευνήσουν εξονυχιστικά το σπίτι.
Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών
Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες επεσήμανε ακόμα πως δεν αναζητά υπόπτους σε αυτό το στάδιο. «Δεν αναζητούμε κανέναν ως ύποπτο αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη στο αρχικό της στάδιο.
Το περιοδικό PEOPLE, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ, ότι ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα φέρεται να είναι ο γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ.
Μία πληροφορία, την οποία δεν επιβεβαιώνουν επίσημα οι Αρχές ακόμα, αλλά φαίνεται να συνδέεται με τα στοιχεία που διαρρέουν.
Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν στους Los Angeles Times ότι ένα μέλος της οικογένειας ανακρίνεται για την υπόθεση.
Μια πηγή που δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια για την εν εξελίξει έρευνα αλλά γνωρίζει το θέμα, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις βίαιης εισόδου στο σπίτι.
Η πηγή ανέφερε επίσης ότι οι Ράινερ είχαν τραύματα που συνάδουν με μαχαίρωμα.
«Αυτή τη στιγμή, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες δεν αναζητά κανέναν ως ύποπτο ή ως άτομο ενδιαφέροντος… και δεν θα το κάνουμε αυτό μέχρι να διεξάγουμε την έρευνά μας και να προχωρήσουμε», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Άλαν Χάμιλτον, προσθέτοντας ότι πολλά μέλη της οικογένειας θα ανακριθούν, αλλά «κανείς δεν έχει συλληφθεί, κανείς δεν ανακρίνεται ως ύποπτος».
Ο Χάμιλτον επιβεβαίωσε ότι το άτομο που αρχικά ανέφερε το περιστατικό βρισκόταν στο σπίτι. Η ταυτότητά του δεν θα δημοσιοποιηθεί προς το παρόν, είπε.
Νωρίτερα την Κυριακή, η Μάργκαρετ Στιούαρτ, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, δήλωσε ότι η υπηρεσία κλήθηκε στην κατοικία γύρω στις 3:30 μ.μ. για ιατρική βοήθεια. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 78 ετών και μια γυναίκα περίπου 68 ετών χωρίς τις αισθήσεις τους, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί.
Στη συνέχεια, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για τον Ρομπ Ράινερ και τη Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.
Ποιος είναι ο Ρομπ Ράινερ
Ο Ρομπ Ράινερ συγκαταλεγόταν στις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του αμερικανικού κινηματογράφου, έχοντας υπογράψει μερικές από τις πιο διαχρονικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών.
Το σκηνοθετικό του ξεκίνημα έγινε το 1984 με το σατιρικό This Is Spinal Tap, ενώ ακολούθησαν επιτυχίες όπως τα Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally…, Misery και A Few Good Men, έργα που καθόρισαν ολόκληρες γενιές θεατών.
Πριν στραφεί πίσω από την κάμερα, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως ηθοποιός, μέσα από τον ρόλο του Μάικ Στίβιτ στη θρυλική τηλεοπτική σειρά All in the Family.
Γεννημένος το 1947 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, ήταν γιος του θρυλικού κωμικού και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ και της ηθοποιού και τραγουδίστριας Εστέλ Λεμπόστ. Τη Μισέλ Σίνγκερ τη γνώρισε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας When Harry Met Sally.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 και απέκτησε τρία παιδιά. Σε προγενέστερο γάμο του, ο Ράινερ ήταν παντρεμένος με την Πένι Μάρσαλ, η οποία απεβίωσε το 2018.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr