Δολοφονία Ράινερ: Πού στρέφονται οι έρευνες - Ανακρίνεται μέλος της οικογένειας

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση δολοφονίας του διάσημου σκηνοθέτη, παραγωγού και ηθοποιού, Ρομπ Ράινερ, και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στην κατοικία τους στο Λος Άντζελες, το απόγευμα της Κυριακής (14/12, τοπική ώρα).

Δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται περιμετρικά της οικίας του ζευγαριού στην αριστοκρατική συνοικία Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, για την εξιχνίαση της υπόθεσης της “φαινομενικής ανθρωποκτονίας”, όπως τη χαρακτηρίζουν.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, αξιωματούχοι της αστυνομίας δήλωσαν ότι προσπαθούν να λάβουν ένταλμα για να ερευνήσουν εξονυχιστικά το σπίτι.

Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες επεσήμανε ακόμα πως δεν αναζητά υπόπτους σε αυτό το στάδιο. «Δεν αναζητούμε κανέναν ως ύποπτο αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη στο αρχικό της στάδιο.

Το περιοδικό PEOPLE, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ, ότι ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα φέρεται να είναι ο γιος του ζευγαριού, Νικ Ράινερ.

Μία πληροφορία, την οποία δεν επιβεβαιώνουν επίσημα οι Αρχές ακόμα, αλλά φαίνεται να συνδέεται με τα στοιχεία που διαρρέουν.

Πηγές των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσαν στους Los Angeles Times ότι ένα μέλος της οικογένειας ανακρίνεται για την υπόθεση.

Μια πηγή που δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια για την εν εξελίξει έρευνα αλλά γνωρίζει το θέμα, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις βίαιης εισόδου στο σπίτι.

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι οι Ράινερ είχαν τραύματα που συνάδουν με μαχαίρωμα.

«Αυτή τη στιγμή, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες δεν αναζητά κανέναν ως ύποπτο ή ως άτομο ενδιαφέροντος… και δεν θα το κάνουμε αυτό μέχρι να διεξάγουμε την έρευνά μας και να προχωρήσουμε», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Άλαν Χάμιλτον, προσθέτοντας ότι πολλά μέλη της οικογένειας θα ανακριθούν, αλλά «κανείς δεν έχει συλληφθεί, κανείς δεν ανακρίνεται ως ύποπτος».