ΔΕΥΑΠ: Κλειστές την Τρίτη 16/12/2025 οι υπηρεσίες της

Κλειστές θα παραμείνουν την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ συμμετέχοντας στη συγκέντρωση στις 10 π.μ. έξω από το Δημαρχείο και στις συνολικές κινητοποιήσεις, από κοινού με τη Δημοτική Αρχή Πάτρας, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου.

Παράλληλα, η ΔΕΥΑΠ απαιτεί μεταξύ άλλων:

· Να μην συγχωνευθούν οι ΔΕΥΑ και να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ. Κατάργηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδραιώνει την επιχειρηματική λειτουργία στο νερό. Φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για τον λαό.