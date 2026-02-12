Κομισιόν: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας μετά από έρευνα για πώληση ακινήτων

Μια σοβαρή υπόθεση με ευρωπαϊκές προεκτάσεις ήρθε στο φως την Τετάρτη (12/2), μετά από δημοσίευμα των Financial Times που αποκαλύπτει έφοδο βελγικών αστυνομικών δυνάμεων σε γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες σε συναλλαγές ακινήτων της ΕΕ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται δύο πηγές με γνώση της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε πολλαπλά γραφεία της Κομισιόν, μεταξύ των οποίων και στο τμήμα προϋπολογισμού, που φέρεται να συνδέεται με το αντικείμενο της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο πωλήσεις ακινήτων της ΕΕ

Οι έρευνες εστιάζουν σε πιθανές παρατυπίες που σχετίζονται με την πώληση ακινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής, όταν αρμόδιος Επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν.

Ο Χαν είχε την ευθύνη διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ύψους περίπου 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ, έως το 2024. Μετά τη λήξη της θητείας του, διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η έρευνα διενεργείται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά συγκεκριμένα 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM, έναντι 900 εκατομμυρίων ευρώ το 2024. Την περίοδο εκείνη, η Κομισιόν είχε δηλώσει ότι η διαδικασία πώλησης πραγματοποιήθηκε μέσω διαγωνισμού και σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Οι επίσημες τοποθετήσεις

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επιβεβαίωσε την εξέλιξη της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων σε μια έρευνα που είναι σε εξέλιξη», ανέφερε η εκπρόσωπος της EPPO, Τίν Χολεβότ, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία.

Η OLAF, αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή για την καταπολέμηση της απάτης, όπως και η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία, αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε άμεση απάντηση σε αιτήματα για τοποθέτηση από την Κομισιόν, τη SFPIM ή τον Γιοχάνες Χαν.