Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την έφηβη κόρη του Κιμ Τζου Ε για διάδοχο

Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια διαδοχής στη Βόρεια Κορέα με την ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν να έχει επιλέξει ήδη τον διάδοχό του που είναι η 13χρονη κόρη του Κιμ Τζου Ε.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να έχει επιλέξει την κόρη του Κιμ Τζου Ε για να τον διαδεχτεί στην εξουσία, σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών σε βουλευτές την Πέμπτη (12.02.2026), σε μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και ερωτήματα για το μέλλον του καθεστώτος.

Ελάχιστα είναι γνωστά για την Κιμ Τζου Ε, η οποία τους τελευταίους μήνες εμφανίζεται όλο και συχνότερα δίπλα στον πατέρα της σε υψηλού συμβολισμού δημόσιες εμφανίσεις. Μεταξύ αυτών ήταν και το ταξίδι της στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο – το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) ανέφερε ότι η εκτίμησή της στηρίζεται σε ένα «συνδυασμό στοιχείων», κυρίως στην αυξανόμενη δημόσια παρουσία της σε επίσημες εκδηλώσεις. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα παρακολουθεί στενά αν η έφηβη θα εμφανιστεί και στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος αργότερα μέσα στον μήνα – το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χώρας που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια.

Στο συνέδριο αναμένεται να παρουσιαστούν οι βασικές κατευθύνσεις της Πιονγκγιάνγκ για την επόμενη 5ετία, από την εξωτερική πολιτική και τον στρατιωτικό σχεδιασμό έως το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο βουλευτής Λι Σονγκ-κουέν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Τζου Ε, η οποία παλαιότερα θεωρούνταν πως «εκπαιδεύεται» για να διαδεχθεί τον πατέρα της, φαίνεται πλέον να βρίσκεται στο στάδιο της «επίσημης ανάδειξης διαδόχου».

Το πολυαγαπημένο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και το ντεμπούτο της στη διεθνή σκηνή

Η Τζου Ε είναι το μοναδικό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του Ρι Σολ Τζου που έχει παρουσιαστεί δημόσια. Η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έχει και μεγαλύτερο γιο, ο οποίος όμως δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί ή εμφανιστεί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ύπαρξη της Τζου Ε έγινε γνωστή για πρώτη φορά το 2013, όταν ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Ντένις Ρόντμαν αποκάλυψε ότι είχε κρατήσει «τη μικρή Τζου Ε» στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη χώρα.

Η έφηβη -που εκτιμάται ότι είναι περίπου 13 ετών – εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κρατική τηλεόραση το 2022, κρατώντας το χέρι του πατέρα της κατά την επιθεώρηση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου. Έκτοτε, οι εμφανίσεις της έχουν πολλαπλασιαστεί, συμβάλλοντας σε μια πιο «ανθρώπινη» εικόνα του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος συχνά παρουσιάζεται ως σκληρός δικτάτορας.

Σε δημόσιες εμφανίσεις, όπως η παρουσία της σε στρατιωτικές παρελάσεις και ταξίδια, η Τζου Ε συχνά ξεχωρίζει: μακριά μαλλιά – κάτι απαγορευμένο για τα περισσότερα κορίτσια της ηλικίας της στη Βόρεια Κορέα – και ακριβά ρούχα, απρόσιτα για τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών.

Άλλος βουλευτής, ο Παρκ Σουν-γουόν, σημείωσε ότι ο ρόλος που έχει αναλάβει σε δημόσιες εκδηλώσεις δείχνει πως συμμετέχει ήδη σε πολιτικές συζητήσεις και αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως η δεύτερη ισχυρότερη προσωπικότητα του καθεστώτος.

Η εξουσία στη Βόρεια Κορέα έχει περάσει μέχρι σήμερα διαδοχικά από τρεις γενιές της οικογένειας Κιμ, και πολλοί θεωρούν ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν προετοιμάζει τη διαδοχή του.

Σε πρόσφατες φωτογραφίες από κρατικά μέσα, η Τζου Ε εμφανίζεται να περπατά δίπλα στον πατέρα της – όχι πίσω του. Σε ένα καθεστώς όπου κάθε εικόνα είναι προσεκτικά σκηνοθετημένη και φορτισμένη συμβολικά, τέτοιες λεπτομέρειες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, σημειώνει το BBC.

Μυστήριο η επιλογή του

Παρά τις εκτιμήσεις της νοτιοκορεατικής υπηρεσίας πληροφοριών, τα ερωτήματα είναι πολλά και καίρια. Προκαλεί εντύπωση ότι μια κόρη φαίνεται να προκρίνεται ως διάδοχος έναντι ενός πιθανού μεγαλύτερου γιου, σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία όπως η βορειοκορεατική.

Αναλυτές είχαν στο παρελθόν απορρίψει το ενδεχόμενο γυναίκα να ηγηθεί της χώρας, επικαλούμενοι τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Ωστόσο, η αδελφή του Κιμ, Κιμ Γιο Γιονγκ, αποτελεί ήδη παράδειγμα γυναικείας ισχύος στο καθεστώς, καθώς κατέχει υψηλόβαθμη θέση στο κόμμα και θεωρείται ιδιαίτερα επιδραστική.

Παραμένει επίσης μυστήριο γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν – ο οποίος είναι ακόμη νέος και εμφανίζεται υγιής – φαίνεται να προχωρά ήδη στον ορισμό μιας 13χρονης ως διαδόχου.

Το τι θα μπορούσε να σημαίνει μια τέτοια διαδοχή για το μέλλον της Βόρειας Κορέας είναι ακόμη άγνωστο. Πολλοί πολίτες είχαν εναποθέσει την ελπίδα τους στο ότι ο ίδιος ο Κιμ, ως νεότερος και με εκπαίδευση στη Δύση, θα άνοιγε τη χώρα προς τον έξω κόσμο όταν ανέλαβε την εξουσία. Οι προσδοκίες αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν.

Το πώς θα διαμορφώσει τη χώρα η νέα γενιά της δυναστείας Κιμ – και ειδικά μια έφηβη που μεγαλώνει στο επίκεντρο της εξουσίας – μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι, αν αναλάβει, θα κρατά στα χέρια της μια δύναμη ικανή να καθορίσει το μέλλον ενός ολόκληρου κράτους.