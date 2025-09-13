Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν επιτρέπει συζητήσεις για χάμπουργκερ, παγωτά και καραόκε

Οι περιορισμοί στη Βόρεια Κορέα αποτελούν σταθερό κανόνα και όχι μεμονωμένο φαινόμενο.

Με την έναρξη λειτουργίας του νέου πολυτελούς θερέτρου του Κιμ Γιονγκ Ουν, εφαρμόζονται νέες οδηγίες και περιορισμοί. Οι ξεναγοί στο παραθαλάσσιο θέρετρο Wonsan της χώρας ειδοποιήθηκαν να αποφεύγουν λέξεις που χρησιμοποιούνται ευρέως στη Δύση και στη Νότια Κορέα όταν συνομιλούν με ξένους επισκέπτες.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, η κόρη του Kim Ju Ae και η σύζυγός του Ri Sol Ju εμφανίστηκαν σε υδάτινο πάρκο στο Wonsan Kalma. Όπως μετέδωσε το Daily NK, οι ξεναγοί έλαβαν λεπτομερείς κατευθύνσεις για το πώς θα διαχειρίζονται και θα διασκεδάζουν τους τουρίστες, ενώ οφείλουν να αποστηθίσουν φράσεις και συνθήματα. Ο στόχος είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το βορειοκορεατικό λεξιλόγιο και να αποφεύγουν νοτιοκορεατικούς ή ξένους όρους.

Βόρεια Κορέα: Οι ααπίστευτες γλωσσικές απαγορεύσεις στους ξεναγούς

Οι ξεναγοί, οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε ένα αυστηρό κρατικό πρόγραμμα κατάρτισης, έχουν λάβει οδηγίες να λένε dajin-gogi gyeopppang (διπλό ψωμί με μοσχαρίσιο κιμά) αντί για χάμπουργκερ και eseukimo (εσκιμώ) για παγωτό. Εν τω μεταξύ, οι μηχανές καραόκε θα πρέπει να ονομάζονται "μηχανές συνοδείας στην οθόνη".

Η καταπίεση στη Βόρεια Κορέα έχει σε μεγάλο βαθμό επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία, με το κράτος να ασκεί ολοένα και πιο σκληρή ποινή σε πολίτες που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε ξένα μέσα ενημέρωσης, με σκληρές τιμωρίες, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων εκτελέσεων, διαπιστώνει μια νέα σημαντική έκθεση του ΟΗΕ.

Από το 2015, η κυβέρνηση έχει εισαγάγει νόμους που ποινικοποιούν την πρόσβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών από "εχθρικά" έθνη και τη χρήση "γλωσσικών εκφράσεων" που δεν συνάδουν με την προδιαγεγραμμένη σοσιαλιστική ιδεολογία και κουλτούρα.

Η παρακολούθηση ξένων ταινιών, η ακρόαση μουσικής ή η κοινοποίηση τηλεοπτικών δραμάτων από το εξωτερικό μπορεί να επισύρει αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής, σύμφωνα με τους νέους νόμους που θεσπίστηκαν την τελευταία δεκαετία.

Οι καταστολές κατά της ξένης πληροφόρησης ειδικότερα λέγεται ότι εντάθηκαν από το 2018 και έγιναν ακόμη πιο σκληρές από το 2020, με αποτέλεσμα αρκετές δημόσιες εκτελέσεις, αναφέρει η έκθεση.

Οι αναφορές ωστόσο δείχνουν ότι ο πληθυσμός συνεχίζει να καταναλώνει απαγορευμένες πληροφορίες παρά τους κινδύνους.