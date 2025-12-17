ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι ακόμη τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση, μεταξύ αυτών η σύζυγος του λογιστή

Ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ οι σημερινές απολογίες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι τελευταίοι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν στον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών ήταν η σύζυγος του κατηγορούμενου λογιστή Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν μόνο τυπικά συνδικαιούχος σε έναν τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία τους με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ακόμη, ελεύθεροι αφέθηκαν και ένας 54χρονος και μια 43χρονη. Τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα ενώ στον 54χρονο επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Νωρίτερα, σήμερα ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα αλλά και εγγυοδοσία είχαν επίσης αφεθεί η σύζυγος και η αδελφή του Μύρωνα Χιλετζάκη, φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις στη Κρήτη. Στη σύζυγο επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 200.000 ευρώ και στην αδελφή του 100.000 ευρώ.

Ακόμη σήμερα ελεύθεροι αφέθηκαν και ακόμη δύο κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή του όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επιπλέον στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσία 5.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν αφεθεί ελεύθεροι 14 κατηγορούμενοι. Αύριο αναμένονται οι απολογίες του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος Μύρωνα Χιλετζάκη και του κατηγορούμενου λογιστή.