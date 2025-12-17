Αίγιο: Δεν «έσπασαν» τα ισόβια για τους καταδικασμένους για την υπόθεση της δολοφονίας Αγγελόπουλου

Το φρικτό έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο το Φεβρουάριο του 2011, η δολοφονία του καθηγητή μαθηματικών Άγγελου Αγγελόπουλου έξω από το σπίτι του στην οδό Μελετοπούλων στο Αίγιο, αναβίωσε σήμερα Τρίτη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πατρών, με τους καταδικασμένους για την υπόθεση να διατηρούν τις ίδιες ποινές που τους επεβλήθησαν από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πύργου, όπως γράφει το filodimos.gr.

Οι καταδικασθέντες ως φυσικοί και ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας είχαν ασκήσει έφεση επί της απόφασης του ΜΟΔ Πύργου για ισόβια κάθειρξη και διεκδικούσαν είτε αθώωση είτε έστω το "σπάσιμο" των ισοβίων, ιδιαίτερα ο καταδικασθείς σε ισόβια ως ηθικός αυτουργός, μιας και ο ίδιος ουδέποτε παραδέχτηκε την ανάμειξή του στην πολύκροτη υπόθεση, όπως έκαναν οι τρεις συγκατηγορούμενοί του που καταδικάστηκαν οι δύο επίσης σε ισόβια και ο ένας σε 18 χρόνια κάθειρξη.

To χρονικό

O 59χρονος Άγγελος Αγγελόπουλος, γνωστός καθηγητής μαθηματικών και πολυσυζητημένο πρόσωπο, μετά τη χρεοκοπία της πάλαι ποτέ κραταιάς εταιρείας Synthesis Α.Ε. στην οποία ήταν βασικός μέτοχος, δέχθηκε επίθεση το μοιραίο βράδυ της 4ης Φεβρουαρίου 2011, την ώρα που επέστρεφε από βραδινή έξοδο με τη σύντροφό του, μέσα στο γκαράζ της πολυκατοικίας του διαμερίσματος της Μελετοπούλων 61Α.

Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο 46χρονος τότε επιχειρηματίας και καταδικασμένος για ηθική αυτουργία, ήρθε σε επαφή με 27χρονο τότε (γνωστό στις αστυνομικές αρχές από παλιότερες υποθέσεις) και του ανέθεσε την “εργολαβία” της εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου του Αγγελόπουλου, με το αντίτιμο των 50.000 ευρώ. Ο 27χρονος δέχτηκε κι άρχισε να στήνει σιγά-σιγά τη συμμορία που θα αναλάμβανε ως “υπεργολαβία” τη “δουλειά”. Στο κόλπο μπήκε ένας τότε 24χρονος φίλος του που στρατολόγησε ακολούθως και έναν τότε 23χρονο, τον οποίον προόριζαν για εκτελεστή, πληρώνοντάς τον 5.000 ευρώ αν έβγαζε τον Αγγελόπουλο από τη μέση. Ο 23χρονος στην αρχή αρνήθηκε, φοβούμενος το μπλέξιμο.

Οι δύο φίλοι του όμως δεν το έβαλαν κάτω. Τον πίεζαν, όπως ο ίδιος ομολόγησε, για αρκετό καιρό να σκοτώσει τον Αγγελόπουλο, ειδάλλως δεν θα τον ξαναέκαναν παρέα. “Δεν είσαι άντρας, είσαι κότα” του έλεγαν μεταξύ άλλων, χτυπώντας τον στο…φιλότιμο κι έτσι στο τέλος ο 23χρονος, με θιγμένο τον εγωισμό του (!) όπως τόνισε, αποφάσισε να προχωρήσει στην αποτρόπαια πράξη του με τη συνεργασία των φίλων του. Έτσι, οι ρόλοι προκαθορίστηκαν:

Ο 27χρονος θα πήγαινε μαζί του στο χώρο του εγκλήματος για να τον καλύπτει, ενώ ο 24χρονος θα έπαιζε το ρόλο του τσιλιαδόρου, με αμοιβή 3.000 ευρώ. Η 25χρονη αρραβωνιαστικιά του 27χρονου εμπλεκόμενου, ομολόγησε τότε πως έπαιξε το ρόλο “τσιλιαδόρου” για χάρη της “εργολαβίας” που είχε αναλάβει ο αγαπημένος της, σε συνεργασία με τον 24χρονο μέλος της “παρέας”. Όλο το διάστημα του στησίματος της δολοφονίας, ο μόνος που ερχόταν σε επαφή με τον εντολέα ήταν ο 27χρονος, ώστε να αποφασιστεί η κατάλληλη στιγμή για το φόνο.

Στις αρχές Ιανουαρίου 2011, η παρέα αποπειράθηκε να διαπράξει το έγκλημα αλλά κάπως χάλασε η “δουλειά”. Όμως, η επόμενη φορά ήταν τελικά η μοιραία. Ο Αγγελόπουλος με τη σύντροφό του είχαν βγει νωρίτερα για φαγητό σε κατάστημα της Περιμετρικής στο Αίγιο και γύρω στις 11.30 μπήκαν στο αυτοκίνητό τους για να γυρίσουν σπίτι τους. Όμως, απέξω από το κατάστημα τον παρακολουθούσαν η 25χρονη με τον 24χρονο συνεργό, που έδωσαν “σήμα” στους άλλους δύο να περιμένουν το θύμα στο γκαράζ του σπιτιού του και η συνέχεια είναι γνωστή. Αφού ο 23χρονος σκότωσε τον επιχειρηματία, διέφυγε με το μηχανάκι του 27χρονου που τον περίμενε πιο πέρα και κρύφτηκαν ακολούθως σε σπίτι στο Πυργάκι.

Το όπλο του φονικού δεν βρέθηκε καθώς, όπως δήλωσε ο 27χρονος εγκέφαλος της σπείρας, το πέταξε στη θαλάσσια περιοχή της Αλυκής. Κατά δήλωσή του, ήταν ένα μονόκαννη κυνηγετική καραμπίνα με κομμένη κάννη, για να μεταφέρεται εύκολα.

Μια από τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης είναι, πως ο καταδικασθείς ως εντολέας και ηθικός αυτουργός είχε παραγγείλει και τη δολοφονία της κόρης του θύματος, η οποία λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του πατέρα της είχε δεχτεί τυφλό απειλητικό χτύπημα από αγνώστους, που τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητό της, ευτυχώς χωρίς η ίδια να τραυματιστεί, καθώς ο μηχανισμός εξερράγη τα ξημερώματα έξω από το σπίτι της.

Όπως όλα δείχνουν όμως, η δολοφονία της κόρης δεν εκτελέστηκε, καθώς ο 46χρονος τελικά “έριξε” τον 27χρονο και την παρέα του, αφού όπως ομολόγησαν τα 50.000 ευρώ που τους έταξε δεν τους τα πλήρωσε ποτέ…

Οι άνδρες της Ασφάλειας Αιγίου, λίγες μέρες μετά το φονικό είχαν ήδη εντοπίσει τους δράστες, όπως είχε γίνει γνωστό από τον τότε διοικητή του Τμήματος Ασφάλειας Αιγίου κ. Θανάση Παπανικολάου. Κι αυτό γιατί ένας από τους δράστες άρχισε να μιλάει στην παρέα του για την εμπλοκή του στην υπόθεση, ώστε να “κοκορευτεί”. Χρησιμοποιώντας τεχνικά και άλλα μέσα, οι αστυνομικοί τελικά οργάνωσαν επιχείρηση σύλληψης των κατηγορουμένων το πρωί της 18ης Νοεμβρίου 2011, λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του Αγγελόπουλου. Δύο χρόνια αργότερα, το ΜΟΔ Πύργου αποφάσισε την ενοχή των 4 κατηγορουμένων και την αθώωση της πέμπτης κατηγορούμενης.