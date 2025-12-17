Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα Παπανδρέου ενώνουν δυνάμεις κατά του bullying- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ημερίδα με θέμα: «Εκφοβισμός και βία στην Εκπαίδευση: Πολιτικές, Θεσμοί και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις», που διοργανώνουν από κοινού το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας στους χώρους εκπαίδευσης, καθώς και στην ανάδειξη καλών πρακτικών για την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών.

Την ημερίδα προλόγισαν ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Ιδρύματος, Γιώργος Παπανδρέου, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, ενώ η ατζέντα περιλαμβάνει εισηγήσεις από καθηγητές και ειδικούς σε θέματα παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής πολιτικής και κυβερνοασφάλειας.

Αυτή την ώρα, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τις παρουσιάσεις για τη θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση του εκφοβισμού, ενώ ακολουθούν παρουσιάσεις για την κουλτούρα συμπερίληψης και ασφάλειας και τη βία στο διαδίκτυο, από καταξιωμένους επιστήμονες και ειδικούς του χώρου.

Η ημερίδα αναμένεται να ολοκληρωθεί με συζήτηση και συμπεράσματα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη στοχευμένων πολιτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων κατά του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο.