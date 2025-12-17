Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη

Σε βάρος και των γονέων της διενεργείται προκαταρκτική έρευνα

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε 14χρονη μέσα σε γυμνάσιο της Κυψέλης.

Σε βάρος της ανήλικης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας εντός σχολικού χώρου. Η 16χρονη απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων, έχοντας διορισμένο συνήγορο υπεράσπισης, χωρίς να ζητήσει προθεσμία.

Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διενεργεί προκαταρκτική εξέταση σε βάρος των γονέων της, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η ανήλικη επαναπροσήχθη νωρίς το πρωί της Τετάρτης (17.12.2025) στα δικαστήρια της Ευελπίδων, καθώς το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας δεν υπήρχε ανακριτής ανηλίκων σε υπηρεσία. Αφού της διορίστηκε δικηγόρος, οδηγήθηκε ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα, όπου και έδωσε τις εξηγήσεις της για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στο σχολείο της Κυψέλης.

