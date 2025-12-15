Κυψέλη: Πώς έγινε το αιματηρό συμβάν μεταξύ μαθητριών- Στο νοσοκομείο 14χρονη

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα στο 15ο Γυμνάσιο Κυψέλης, όταν μαθήτρια τραυμάτισε με μαχαίρι τη 14χρονη συμμαθήτριά της στο χέρι.

Η κατάσταση της τραυματισμένης δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Στο σχολείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που ανέλαβαν την προανάκριση. Συλλέγονται καταθέσεις από μαθητές, εκπαιδευτικούς και αυτόπτες μάρτυρες.

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και έδωσε οδηγίες στη διεύθυνση του σχολείου και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε σχολικός ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός να παρέμβουν άμεσα για την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη την ώρα που οι μαθητές ανέβαιναν για μάθημα, μετά το χτύπημα του κουδουνιού για τη λήξη του διαλείμματος. Οι μαθητές που ήταν παρόντες έμειναν σοκαρισμένοι βλέποντας τη συμμαθήτριά τους τραυματισμένη και αιμόφυρτη.