Από τη Ράχη Αχαΐας ο «Έλληνας Εσκομπάρ» της κοκαΐνης

Από τη Ράχη Αχαΐας κατάγεται ο άνδρας που συνελήφθη ως ιδιοκτήτης του σκάφους που εντοπίστηκε να μεταφέρει μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.

Συνελήφθη στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης. Ο άνδρας φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του σκάφους που εντοπίστηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί πέντε άτομα στην Ελλάδα, ενώ αναμένεται η σύλληψη ακόμη πέντε, οι οποίοι βρίσκονταν στο σκάφος και τελούν υπό κράτηση.

Στους κατηγορουμένους ξεχωρίζει ο Αχαιός άνδρας, που στο παρελθόν είχε αποκτήσει το παρατσούκλι «Έλληνας Εσκομπάρ», καθώς είχε συλληφθεί ως ο «εγκέφαλος» του μεγαλύτερου κυκλώματος κοκαΐνης που έχει δώσει ποτέ η χώρα.

Το καλοκαίρι του 2004, πλοίο με το όνομα «Africa 1» εντοπίστηκε από τις Αρχές της Ισπανίας να μεταφέρει 5,4 τόνους κοκαΐνης, με εκτιμώμενη αξία πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά στις 15 Μαΐου 2004 με δηλωμένο προορισμό την Τουρκία, αλλά οι διωκτικές Αρχές εντόπισαν μέσω δορυφόρου ότι κατευθυνόταν προς τις δυτικές ακτές της Αφρικής. Στις 13 Ιουλίου, οι ισπανικές Αρχές πραγματοποίησαν ρεσάλτο στο πλοίο και εντόπισαν την κοκαΐνη, η οποία ήταν συσκευασμένη σε χαρτόκουτα με ετικέτες μεταλλικών νερών.

Τον Αύγουστο του 2004, εντοπίστηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας και συνελήφθη. Από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, αλλά η δικαιοσύνη δεν τον δικαίωσε. Σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων του Πειραιά μετέτρεψε την ποινή σε κάθειρξη 22 ετών.