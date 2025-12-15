Τι απαντά το περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή μετά τις καταγγελίες για ασέλγεια

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται -πιθανότατα σύμφωνα με πληροφορίες του Star- να κατατεθεί η πρώτη μήνυση σε βάρος του γνωστού τραγουδιστή, μετά τις καταγγελίες σε βάρος του περί ασελγών πράξεων.

Οι ίδιες αναφορές του τηλεοπτικού σταθμού κάνουν λόγο πως η καταγγελία και, συνεπώς, η μήνυση στον γνωστό τραγουδιστή αναμένεται να στοιχειοθετούν και με άλλα στοιχεία, όπως μαρτυρίες ανθρώπων του καλλιτεχνικού στερεώματος. Μάλιστα, ένα από τα φερόμενα θύματα φέρεται να έχει ζητήσει και τεράστιο ποσό ως αποζημίωση, για να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Όσον αφορά στον ίδιο τον τραγουδιστή, το περιβάλλον του απαντά πως δεν έχει πάει καμία καταγγελία στα χέρια τους, ενώ δεν γνωρίζουν το περιεχόμενό της. Πάντως, ο καλλιτέχνης αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση, δηλώνοντας πως «δεν έχει καμία σχέση με όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες».