Μαρία Καρυστιανού: «Είμαι στην πρώτη γραμμή οργάνωσης κινήματος που μπορεί να γίνει κόμμα»

Τον τελευταίο καιρό έχει αναζωπυρωθεί η συζήτηση για το αν η Μαρία Καρυστιανού θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος. Η γυναίκα που δίνει τη δική της μάχη για τη δικαίωση της κόρης της, Μάρθης, ενός από τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ως πιθανό νέο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, ανακοίνωσε την πρόθεση ίδρυσης κόμματος, το οποίο υπό προϋποθέσεις θα συμμετάσχει στις εκλογές, αποκλείοντας όμως οποιαδήποτε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα» σημείωσε μιλώντας στο Kontra Channel.

Στην ερώτηση εαν πρέπει να πάρει τη μορφή ενός κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, απάντησε πως: «Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά. Πόσο μάλλον ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός».