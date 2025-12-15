«Νηφάλια μπαρ»: Η νέα τάση διασκέδασης που εξαπλώνεται διεθνώς

Μπορεί ένα μπαρ να λειτουργεί χωρίς αλκοόλ και μάλιστα να είναι κερδοφόρο; Στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, αυτή φαίνεται να είναι η νέα τάση στη διασκέδαση.

Τα λεγόμενα «sober bars» ή «νηφάλια μπαρ» απευθύνονται σε όσους επιλέγουν να μην καταναλώνουν ποτά με αλκοόλ. Η αυξανόμενη στροφή του κοινού προς την ευεξία και η ευρεία διαθεσιμότητα μη αλκοολούχων επιλογών συνέβαλαν στη δημιουργία τους. Τέτοια μπαρ έχουν ανοίξει σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, και σύμφωνα με στοιχεία του CNN, η επισκεψιμότητά τους αυξάνεται συνεχώς. Το κοινό τους περιλαμβάνει τόσο ανθρώπους που έχουν σταματήσει την κατανάλωση αλκοόλ, όσο και εκείνους που καταναλώνουν αλκοόλ σπάνια, προτιμώντας πιο υγιεινές επιλογές.

Έτσι, έχουν δημιουργηθεί νέες εστίες κοινωνικοποίησης, που μοιάζουν στη λογική με τα καφέ, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της διασκέδασης, η οποία δεν θεωρείται πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με το αλκοόλ. Η βιομηχανία του ποτού έχει φυσικά αντιληφθεί αυτή την στροφή του κοινού και πλέον τα μη αλκοολούχα ροφήματα αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της.

Στα sober bars σερβίρονται κυρίως εναλλακτικές προτάσεις κλασικών κοκτέιλ, για την παρασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται χυμοί φρούτων, βότανα και κλασικές βάσεις ποτών, όπως η σόδα. Η εμφάνιση των ποτών παίζει, βέβαια, πολύ μεγάλη σημασία κι έτσι οι bartender φροντίζουν το αποτέλεσμα να είναι κατάλληλο για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent, πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ένα σημαντικό μέρος της Γενιάς Ζ αποφάσισε να μειώσει κι άλλο την κατανάλωση αλκοόλ στην καθημερινότητά του. Συγκεκριμένα, το 61% (από το 53% τα προηγούμενα χρόνια) έχει πάρει αυτή την απόφαση, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμά του τάσεις και στάσεις ζωής όπως η μη κατανάλωση αλκοόλ για ολόκληρο τον μήνα Ιανουάριο («Dry Janyary»). Το παράδειγμα της Gen Z φαίνεται πως ακολουθεί και ένα μέρος των Millenials, αλλά και των Gen-Xers, οι οποίοι ένιωσαν τις επιβλαβείς συνέπειες της υπερκατανάλωσης αλκοόλ στη διάρκεια του εγκλεισμού λόγω της COVID-19 και πλέον θέλουν να πίνουν με σύνεση.

Η συγγραφέας Ruby Warrington, που δημιούργησε τον όρο «sober-curious», ο οποίος χαρακτηρίζει όποιον προσέχει την κατανάλωση ποσοτήτων αλκοόλ, επεσήμανε στο CNN ότι δεν χρειάζεται να έχει κάποιος πρόβλημα με το ποτό για να υιοθετήσει νέες καταναλωτικές τάσεις, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά ευρήματα της Gallup: το 25% όσων συμμετείχαν σε περσινή έρευνά της είπαν ότι δεν είχαν κάποιο συγκεκριμένο λόγο για να περιορίσουν το ποτό και απλώς το αποφάσισαν.

Θα δούμε, λοιπόν, σύντομα το πρώτο ελληνικό sober bar; Δεν είναι καθόλου απίθανο, μιας και οποιοσδήποτε τρόπος που συμβάλλει στην ευεξία, ακόμα κι αν σχετίζεται αμιγώς με τη διασκέδαση, φαίνεται πως είναι ελκυστικός για τον σύγχρονο καταναλωτή, ακόμα και σε μια χώρα που αγαπάει το αλκοόλ.