Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ – ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΤΑΙΟΥ ΡΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΡΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΛΕΚΚΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΚΑΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΔΙΑΜΑΝΤΩ χήρα ΑΓΓΕΛ. ΤΖΟΥΔΑ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Τρίτη 16-12-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Χρυσούλα Τζούδα, Άννα-Μαρία Τζούδα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Αλεξάνδρα & Δημήτρης, Αδαμαντία & Γιώργος
Η ΑΔΕΛΦΗ : Γιούλα χήρα Ελευθ. Καπαγερίδη
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)
τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΝΙΚ. ΣΑΚΚΑ
ΕΤΩΝ: 88
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 16-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος & Ευτυχία Σακκά, Γεώργιος Σακκάς, Χριστίνα Σακκά, Στυλιανός Σακκάς.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΛΤ. ΖΕΡΒΑ
ΓΚΑΛΕΡΙΣΤΑ
ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΑΚΑΤΟΥ – ΖΕΡΒΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ χήρα ΜΙΛΤ. ΖΕΡΒΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ χήρα ΔΗΜ. ΔΙΑΚΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΣΩΡΡΑ
{ΕΤΩΝ 68}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 3 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΡΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΓΚΙΩΝΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΗΡ. ΚΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
Θανούσα, κηδεύουμε την Τρίτη 16/12/2025 και ώρα 2:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Καρυάς Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Περιβόλας.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΗΛΙΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΘΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΡΕΤΗ (χήρα) ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΟΥΡΑΝΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας Υιό, Ανηψιό & Εξάδελφο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΕΤΩΝ: 49
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 16-12-2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ κοιμητήριο Πατρών.
Η ΜΗΤΕΡΑ: Χαρίκλεια
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr