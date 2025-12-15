Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ – ΕΤΩΝ 85 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΤΑΙΟΥ ΡΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΡΗΣ 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΛΕΚΚΑ 

ΕΤΩΝ 91 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΚΚΑΣ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΔΙΑΜΑΝΤΩ χήρα ΑΓΓΕΛ. ΤΖΟΥΔΑ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Τρίτη 16-12-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Χρυσούλα Τζούδα, Άννα-Μαρία Τζούδα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Αλεξάνδρα & Δημήτρης, Αδαμαντία & Γιώργος

Η ΑΔΕΛΦΗ : Γιούλα χήρα Ελευθ. Καπαγερίδη

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)

τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας  μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΝΙΚ.  ΣΑΚΚΑ

ΕΤΩΝ: 88

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 16-12-2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ κοιμητήριο Πατρών.  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος & Ευτυχία Σακκά, Γεώργιος Σακκάς, Χριστίνα Σακκά, Στυλιανός Σακκάς.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΛΤ. ΖΕΡΒΑ 

ΓΚΑΛΕΡΙΣΤΑ 

ΕΤΩΝ 63 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΙΑΚΑΤΟΥ – ΖΕΡΒΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ χήρα ΜΙΛΤ. ΖΕΡΒΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ 

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ χήρα ΔΗΜ. ΔΙΑΚΑΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΣΩΡΡΑ

{ΕΤΩΝ 68}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 3 ΜΜ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΡΡΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΓΚΙΩΝΗ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΕΘΕΡΑ:

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΗΡ. ΚΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ          

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

Θανούσα, κηδεύουμε την Τρίτη 16/12/2025 και ώρα 2:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδας Καρυάς Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Περιβόλας.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΗΛΙΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΘΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΡΕΤΗ (χήρα) ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΟΥΡΑΝΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας Υιό, Ανηψιό & Εξάδελφο  

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΕΤΩΝ: 49

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 16-12-2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ κοιμητήριο Πατρών.  

Η ΜΗΤΕΡΑ: Χαρίκλεια

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Ρομπ Ράινερ: Συνελήφθη ο γιος του, Νικ Ράινερ για τη δολοφονία του σκηνοθέτη και της συζύγου του

Πανηγυρίζει η ενορία του Αγίου Ελευθερίου στην Πάτρα - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Απεβίωσε η Ειρήνη Μαρινάκη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Γραφείο Τελετών Μπούρας Γραφείο Τελετών Βανταράκης Τελεταί Σπετσέρης Γεώργιος

Info