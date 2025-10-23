Ναύπλιο: Προορισμός για κάθε εποχή

Εκεί όπου κάθε εποχή έχει τη δική της ομορφιά

Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι έλληνες χαρακτηρίζουν το Ναύπλιο την πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας. Η πρώτη – για την ακρίβεια η δεύτερη μετά την Αίγινα – πρωτεύουσα του νεοσύστατου τότε Ελληνικού κράτους είναι ο πιο διάσημος ίσως προορισμός για τους Αθηναίους κι όχι μόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δυο ώρες μόνο μακριά από την Αθήνα και φτάνετε σε μια άκρως ατμοσφαιρική πόλη, με πανέμορφη αρχιτεκτονική, τεράστια ιστορία, εξαιρετικά αρχαιολογικά μνημεία, χώρους, κάστρα αλλά και πανέμορφη φύση. Δεν είναι και λίγα όσα έχει περάσει αυτή η πόλη – στολίδι. Ενετοί, Φράγκοι, Οθωμανοί και Έλληνες έχουν αφήσει ο καθένας το στίγμα του πάνω στην πόλη. Εδώ έφτασε ο Βασιλιάς Όθωνας, όπως αναφέρει το newsit.gr για να αναλάβει το θρόνο του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους το οποίο περιελάμβανε μόνο την Πελοπόννησο επί της ουσίας. Εδώ δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πως θα ήταν η συνέχεια της ιστορίας της Ελλάδας αν ζούσε και ολοκλήρωνε το όραμά του. Εδώ φυλακίστηκε ο Κολοκοτρώνης… Από τους πασίγνωστους πορτοκαλεώνες μέχρι τις καταπληκτικές παραλίες, τα ταβερνάκια, τα μπαράκια, το Ναύπλιο είναι μια πόλη που ζει όλη μέρα, κάθε μέρα, κάθε εποχή του χρόνου!

Μια πόλη γεμάτη αξιοθέατα

Το σίγουρο είναι ότι φτάνοντας στο Ναύπλιο, αποκλείεται να βαρεθείτε. Ο λόγος είναι απλός, μια και οριακά σας φτάνει ο χρόνος να επισκεφθείτε έστω μερικά μόνο από τα αξιοθέατα που προσφέρει αυτή η πόλη. Ξεκινήστε χαλαρά με άνετα παπούτσια για να περιηγηθείτε στα δρομάκια του Ναυπλίου και να θαυμάσετε τα πανέμορφα ιστορικά κτίρια. Ξεκινήστε με το εμβληματικό κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Συντάγματος, συνεχίστε με το Βουλευτικό, ένα παλιό τζαμί που λειτούργησε από το φθινόπωρο του 1825 έως την άνοιξη του 1826 η Βουλή των Ελλήνων, το χαρακτηριστικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, την Εθνική Πινακοθήκη, το πασίγνωστο Τριανόν, ένα ακόμα τζαμί που λειτούργησε και ως κινηματογράφος αλλά και το Δικαστικό Μέγαρο που οικοδομήθηκε με δωρεά του Ανδρέα Συγγρού. Μην παραλείψετε μια βόλτα για να θαυμάσετε το περίφημο Λιοντάρι των Βαυαρών που είναι λαξευμένο στον βράχο δίπλα από το ναό των Αγίων Πάντων, έργο του Γερμανού Kρίστιαν Zίγκελ, του πρώτου καθηγητή γλυπτικής του Πολυτεχνείου της Αθήνας. Μια επίσης εξαιρετική βόλτα είναι να πάρετε τις σκάλες που ενώνουν την Πλ. Συντάγματος με την Ακροναυπλία και ανακαλύψτε τον Ψαρομαχαλά, μια γειτονιά γεμάτη με νεοκλασικά κτίρια, παλιά αρχοντικά και σπίτια της εποχής της Τουρκοκρατίας που δημιουργούν ένα εντελώς ξεχωριστό σκηνικό. Τα 999 σκαλοπάτια του Παλαμηδίου Υπάρχει περίπτωση κάποιος να επισκεφτεί το Ναύπλιο χωρίς να ανέβει στο Παλαμήδι; Σαφώς ο εύκολος και πιο ξεκούραστος τρόπος είναι με το αυτοκίνητο αλλά αν πραγματικά θέλετε να το ζήσετε σωστά, τότε οφείλετε να ανεβείτε τα περίφημα 999 σκαλοπάτια που οδηγούν στο Παλαμήδι – τα οποία στην πραγματικότητα είναι 857! Θα ξεκινήσετε νωρίς το πρωί για να μην σας πιάσει ο ήλιος και η ζέστη. Φτάνοντας θα θαυμάσετε τη θέα προς τη θάλασσα και τη στεριά, θα περπατήσετε ανάμεσα στα τείχη, θα βγάλετε άπειρες φωτογραφίες, θα θαυμάσετε το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα και φυσικά θα δείτε το κελί της ντροπής… το κελί που φυλακίστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης… Το κάστρο στο Παλαμήδι είναι ανοιχτό καθημερινά από 08.00 – 20.00, τηλ.: 27520 28036. Μην μπερδεύετε το Παλαμήδι με το Ιτς Καλέ όπως συμβαίνει συχνά. Το Ιτς Καλέ -όπως το ονόμασαν οι Οθωμανοί- είναι η Ακροναυπλία, δηλαδή η Ακρόπολη του Ναυπλίου, ένας προϊστορικός οικισμός που περιλαμβάνει και τμήματα τειχών του 4ου αι. π.Χ. αλλά και κατάλοιπα από τείχη της Ελληνιστικής και Βυζαντινής περιόδου. Τα περισσότερα κτίσματα είναι από την εποχή των Ενετών ενώ το 1829 ο Ιωάννης Καποδίστριας κατασκεύασε στρατώνα και στρατιωτικό νοσοκομείο. Το 1926 στον ίδιο χώρο μεταφέρθηκαν οι φυλακές του Παλαμηδίου οι οποίες λειτούργησαν μέχρι το 1960 και μια δεκαετία αργότερα οι φυλακές και το νοσοκομείο κατεδαφίστηκαν προκειμένου να χτιστεί το Ξενία Παλλάς.