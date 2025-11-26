Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο - Η Θεσσαλονίκη στην πρώτη δεκάδα

Το περιοδικό Time Out δημοσίευσε την ετήσια λίστα του με τους πιο… cool δρόμους του κόσμου και σε αυτούς βρίσκεται σε περίοπτη θέση μια οδός της Θεσσαλονίκης.

Ο λόγος για την οδό Ολύμπου, η οποία τοποθετήθηκε στη θέση Νο8 παγκοσμίως για το 2025 από το έγκριτο περιοδικό.

Το Time Out γράφει συγκεκριμένα:

«Η Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα του βορρά, φημίζεται για τη χαλαρή ατμόσφαιρα και την εξαιρετική γαστρονομική σκηνή. Και στην οδό Ολύμπου, θα ζήσετε και τα δύο αυτά σε αφθονία.

Λίγα βήματα από την πανεπιστημιούπολη, είναι το σημείο όπου η ιστορική κομψότητα της πόλης συναντά τη ζωντανή, φοιτητική ενέργεια. Την ημέρα, τα επιβλητικά της κτίρια στεγάζουν ιδιόμορφα vintage καταστήματα και χώρους τέχνης, όπως το Πικάπ, ένα υβριδικό καφέ-μπαρ, ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, εκθεσιακό χώρο και διαδικτυακό ραδιόφωνο, προσελκύοντας δημιουργικούς ντόπιους και περίεργους επισκέπτες».

Όπως γράφει το Time Out «καθώς πέφτει η νύχτα, ο δρόμος μεταμορφώνεται: υπαίθρια τραπέζια γεμίζουν τα πεζοδρόμια σε σημεία όπως η παραδοσιακή ταβέρνα, η indie μουσική λούζει τον αέρα και μπαρ με craft μπύρες σφύζουν από συζητήσεις».

Το περιοδικό προτρέπει τους επίδοξους επισκέπτες της οδού Ολύμπου να μάθουν για την ιστορία της πόλης επισκεπτόμενοι τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ρωμαϊκής Αγοράς ή να ψωνίσουν vintage αντικείμενα και αντίκες στο κοντινό Μπιτ Παζάρ.

Στην κορυφή της λίστας η οδός Senado της Βραζιλίας

Φετινός νικητής στη λίστα με τους πιο cool δρόμους είναι η οδός Senado στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Το Time Out τονίζει ότι αυτή η κεντρική λεωφόρος σφύζει από καινούργια στέκια, που φέρνουν «μια φρέσκια ενέργεια» στην περιοχή.

Την πρώτη τριάδα με τους πιο κουλ δρόμους του πλανήτη για φέτος συμπληρώνουν η Orange Street, στην Οσάκα της Ιαπωνίας και η Rua do Bonjardim, στο κέντρο του Πόρτο της Πορτογαλίας.

Η λίστα με τους δέκα πιο κουλ δρόμοι του κόσμου για το 2025:

1. Rua do Senado, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

2. Οδός Όραντζ, Οσάκα, Ιαπωνία

3. Rua do Bonjardim, Πόρτο, Πορτογαλία

4. Οδός Fanghua, Τσενγκντού, Κίνα

5. Sherbrooke Street West, Μόντρεαλ, Καναδάς

6. Οδός Μόνταγκιου, Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία

7. Maybachufer, Βερολίνο, Γερμανία

8. Οδός Ολύμπου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

9. Οδός Όρχαρντ, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

10. Οδός Vĩnh Khánh, Πόλη Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ