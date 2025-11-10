Λεμόνια: Πώς τα συντηρούμε σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Συχνά γνωστοί και φίλοι μάς τα προσφέρουν, όμως επειδή τα χρησιμοποιούμε σε μικρές ποσότητες, δεν προλαβαίνουμε να τα καταναλώσουμε πριν χαλάσουν.

Οι λεμονιές είναι από τα πιο αγαπημένα δέντρα της ελληνικής υπαίθρου, ενώ τα λεμόνια αποτελούν βασικό συστατικό της ελληνικής κουζίνας.

Υπάρχει άλλος τρόπος συντήρησης;

Σύμφωνα με το cantina.protothema.gr όσοι έχουν επισκεφτεί το Μαρόκο και έχουν δοκιμάσει την τοπική κουζίνα, ίσως γνωρίζουν μια διαφορετική μέθοδο συντήρησης: την παραδοσιακή μαροκινή τεχνική με λεμόνι και χοντρό θαλασσινό αλάτι. Η συνταγή είναι απλή και απαιτεί μόνο τρία υλικά: 10 ώριμα λεμόνια για συντήρηση, 2 λεμόνια για τον χυμό και 1 φλιτζάνι χοντρό θαλασσινό αλάτι.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Το αλάτι είναι το βασικό συστατικό, καθώς συμβάλλει στην απελευθέρωση του αρώματος και του χυμού του λεμονιού, το οποίο τελικά συντηρείται μέσα στα ίδια του τα υγρά. Κόβουμε τα λεμόνια στα τέσσερα, κάθετα από την κορυφή προς τη βάση, χωρίς όμως να τα χωρίσουμε τελείως. Ανοίγουμε απαλά τα κομμάτια και γεμίζουμε με άφθονο αλάτι. Κατόπιν πιέζουμε τις φέτες να ξανακλείσουν.

Τοποθετούμε τα αλατισμένα λεμόνια σε ένα καθαρό, αποστειρωμένο γυάλινο βάζο, γεμίζοντάς το όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να μην υπάρχει πολύς ελεύθερος χώρος. Κλείνουμε καλά το βάζο και το αποθηκεύουμε σε σκοτεινό ντουλάπι για μερικές μέρες.

Η διαδικασία της αναμονής

Μετά από λίγες μέρες, τα λεμόνια θα έχουν μαλακώσει και θα έχουν βγάλει υγρά. Τότε προσθέτουμε νέα, αλατισμένα λεμόνια και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι το βάζο να γεμίσει εντελώς. Τα καλύπτουμε πάλι με φρέσκο χυμό και επιπλέον αλάτι. Το βάζο παραμένει στο ντουλάπι για 2-3 μήνες, μέχρι τα λεμόνια να σκουρύνουν και να αποκτήσουν υφή μελιού. Κατόπιν τα διατηρούμε στο ψυγείο. Αν έχουμε περισσότερα βάζα, ανοίγουμε ένα κάθε φορά, αφήνοντας τα υπόλοιπα σφραγισμένα. Πριν τη χρήση, όπως κάνουν και στο Μαρόκο, τα ξεπλένουμε για να απομακρύνουμε την άλμη και την υπερβολική αλμύρα.