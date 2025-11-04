Πήλιο: Από το χιόνι ως τη θάλασσα, μια εμπειρία τεσσάρων εποχών

Παραδοσιακά χωριά, χιονοδρομικό κέντρο, σπορ, παραδεισένιες παραλίες… Τέσσερις εποχές, ένας προορισμός

Από τη μία ο Παγασητικός κόλπος, από την άλλη το Αιγαίο. Στη μέση ένα μαγικό βουνό να ανακαλύψετε: το Πήλιο. Νερό γάργαρο στις κρήνες. Ηλιαχτίδες μέσα από το φύλλωμα: πλατάνια, μηλιές, καστανιές, βελανιδιές, οξιές, γαρδένιες, ορτανσίες, καμέλιες… Σε αυτό το εύφορο χώμα της Θεσσαλίας, η φύση οργιάζει. Όπως αναφέρει το news247.gr το φθινόπωρο, πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα μιας εξωπραγματικής παλέτας, απλώνονται γενναιόδωρα μπροστά σας. Μονοπάτια, παλιές εκκλησίες, παραλίες με καταπράσινα νερά. Από ψηλά, τα πηλιορείτικα χωριά σαν μπαλκόνια τις ατενίζουν. Ένα Σαββατοκύριακο δεν είναι αρκετό για να το χορτάσετε, είναι όμως αρκετό, για να το αγαπήσετε για πάντα. Καλωσόρισατε στο Πήλιο… Ταξίδι στο “σπίτι” των Κενταύρων

Τόση ομορφιά δεν θα μπορούσε παρά να γεννήσει μύθους. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στο Πήλιο ζούσαν οι Κένταυροι και ο σοφός Χείρωνας, κοντά στον οποίο μαθήτευσαν ο Αχιλλέας και ο Ασκληπιός που διδάχθηκε την ιατρική καθιερώνοντας το φίδι ως σύμβολό της.

Χωριά εκπληκτικής ομορφιάς

Ανεβαίνοντας από τον Βόλο προς το Πήλιο, θα συναντήσετε την Πορταριά και τη Μακρινίτσα, τα χωριά-πρωταγωνιστές της περιοχής. Γύρω σας, αρχοντικά, πέτρινες κρήνες και καλντερίμια, παραδοσιακοί πολυτελείς ξενώνες και πεντάστερα ξενοδοχεία, εκκλησίες, γεύσεις τοπικές με μυρωδιές που… σας τραβάνε από τη μύτη. Κάτω, ο Βόλος και ο Παγασητικός κόλπος απλώνονται στα πόδια σας. Σε αυτά τα χωριά -κοσμήματα πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής θα νιώσετε την αγνότητα και την ποιότητα ζωής μιας περασμένης εποχής. Πάμε για σκι;

Σκι με θέα στο Αιγαίο; Ακριβώς! Το χιονοδρομικό κέντρο στη θέση Αγριόλευκες, στα 1.470 μ., σας περιμένει. Τέσσερις πίστες για δεινούς σκιέρ και μία για αρχάριους, συνολικού μήκους 7 χλμ., ένα «ζεστό» καταφύγιο, καταστήματα, σχολή εκμάθησης σκι και, φυσικά, η θέα. Τσαγκαράδα: ένα χωριό στη σκιά του πλάτανου

Στέκεστε στη σκιά του θεόρατου πλάτανου. Δροσιά, παρέα, μια ανάσα γεμάτη. Βρίσκεστε στην Αγία Παρασκευή, μία από τις τέσσερις συνοικίες της Τσαγκαράδας, ενός από τα πιο διάσημα χωριά του Πηλίου. Τις υπόλοιπες -Άγιο Στέφανο, Αγία Κυριακή, Ταξιάρχες- θα τις ανακαλύψετε από μονοπάτια, ανάμεσα σε καστανιές, πλατάνια, οπωροφόρα δέντρα, λουλούδια. Η Τσαγκαράδα, αγαπημένος προορισμός εδώ και χρόνια, σφύζει από ζωή και φύση.