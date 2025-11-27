CN Traveller: Αυτή η γωνιά της Ελλάδας βρίσκεται στα τοπ μέρη για να ταξιδέψεις το 2026

Το CN Traveller αποκάλυψε την ετήσια λίστα του με τα καλύτερα μέρη για να ταξιδέψεις το 2026 και όλα είναι εκπληκτικά.

Η λίστα περιλαμβάνει πόλεις από όλο τον κόσμο, όπως μια υποτιμημένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που ετοιμάζεται να γίνει δημιουργικό κέντρο αλλά μια ινδική πόλη που μοιάζει βγαλμένη από ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Στη λίστα συναντάμε τις υποτιμημένες Βρυξέλλες, την Ουνταϊπούρ στην Ινδία, γνωστή ως «Βενετία της Ανατολής», το παρεξηγημένο Μεντεγίν στην Κολομβία, τους εντυπωσιακούς Καταρράκτες Βικτόρια στη Ζιμπάμπουε, τη Φες στο Μαρόκο, το φουτουριστικό Χονγκ Κονγκ και την Κομητεία Πρινς Έντουαρντ στον Καναδά.

Η περιοχή της Ελλάδας στη λίστα με τους τοπ προορισμούς για το 2026

Στην 18η θέση φιγουράρει και μια ελληνική περιοχή. Αυτή η κρυμμένη και πολλές φορές άγνωστη για τους επισκέπτες γωνιά είναι η Πελοπόννησος.

Απλωμένη στο νότιο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, η Πελοπόννησος είναι μια ορεινή γη με εντυπωσιακές ακτογραμμές, γραφικά ψαροχώρια και εξαιρετικό φαγητό.

Μπορεί να είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός της ηπειρωτικής χώρας, αλλά σε σύγκριση με τα πλήθη των τουριστών που κατακλύζουν τα ελληνικά νησιά κάθε καλοκαίρι, η Πελοπόννησος παραμένει σχεδόν ανέγγιχτη.