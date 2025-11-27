CN Traveller: Αυτή η γωνιά της Ελλάδας βρίσκεται στα τοπ μέρη για να ταξιδέψεις το 2026

Με πλούσια ιστορία και ομορφιά
Το CN Traveller αποκάλυψε την ετήσια λίστα του με τα καλύτερα μέρη για να ταξιδέψεις το 2026 και όλα είναι εκπληκτικά.
Η λίστα περιλαμβάνει πόλεις από όλο τον κόσμο, όπως μια υποτιμημένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που ετοιμάζεται να γίνει δημιουργικό κέντρο αλλά μια ινδική πόλη που μοιάζει βγαλμένη από ταινία του Τζέιμς Μποντ.
Στη λίστα συναντάμε τις υποτιμημένες Βρυξέλλες, την Ουνταϊπούρ στην Ινδία, γνωστή ως «Βενετία της Ανατολής», το παρεξηγημένο Μεντεγίν στην Κολομβία, τους εντυπωσιακούς Καταρράκτες Βικτόρια στη Ζιμπάμπουε, τη Φες στο Μαρόκο, το φουτουριστικό Χονγκ Κονγκ και την Κομητεία Πρινς Έντουαρντ στον Καναδά.
Η περιοχή της Ελλάδας στη λίστα με τους τοπ προορισμούς για το 2026
Στην 18η θέση φιγουράρει και μια ελληνική περιοχή. Αυτή η κρυμμένη και πολλές φορές άγνωστη για τους επισκέπτες γωνιά είναι η Πελοπόννησος.
Απλωμένη στο νότιο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, η Πελοπόννησος είναι μια ορεινή γη με εντυπωσιακές ακτογραμμές, γραφικά ψαροχώρια και εξαιρετικό φαγητό.
Μπορεί να είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός της ηπειρωτικής χώρας, αλλά σε σύγκριση με τα πλήθη των τουριστών που κατακλύζουν τα ελληνικά νησιά κάθε καλοκαίρι, η Πελοπόννησος παραμένει σχεδόν ανέγγιχτη.
ΦΩΤΟ pixabay
Ο τόπος αυτός, πλούσιος μύθους και ιστορία, αποτελεί έναν από τους λιγότερο εξερευνημένους προορισμούς της Ελλάδας και συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Condé Nast Traveler με τους «Καλύτερους Προορισμούς για το 2026».
Είναι σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της ιστορίας και της ελληνικής μυθολογίας καθώς εκεί πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 776 π.Χ., εκεί βρίσκεται η αρχαία Σπάρτη, από εκεί το έσκασαν ο Πάρης και η Ελένη, και εκεί, σύμφωνα με τη μυθολογία, βρίσκονται οι Πύλες του Άδη.
ΦΩΤΟ pixabay
Δεν είναι τυχαίο που το CN Traveller την αποκάλεσε «ιερή γη», και όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αρχίζουν να ανακαλύπτουν αυτό το «κρυμμένο διαμάντι» της Ελλάδας.
Το 2026 φέρνει νέα πνοή στην περιοχή: ο Κρίστοφερ Νόλαν γύρισε στη Μεσσηνία την ταινία «Οδύσσεια», αναδεικνύοντας την περιοχή του Costa Navarino, ενώ η ολοκλήρωση του δικτύου μονοπατιών Peloponnese Trails μήκους 1.075 μιλίων θα καταστήσει την Πελοπόννησο κορυφαίο προορισμό για δραστηριότητες ευεξίας και φυσικής άσκησης.
ΦΩΤΟ pixabay
Για τους επισκέπτες που θέλουν να απολαύσουν ήλιο και θάλασσα, το Ναύπλιο προσφέρει κομψά καφέ, μπουτίκ και παραλίες, ενώ η Μάνη ξεχωρίζει με την άγρια ομορφιά της, τα μεσαιωνικά της χωριά όπως η Βάθεια και το Ακρωτήριο Ταίναρο, που θεωρείται η μυθική πύλη του Άδη.
Από τις ήσυχες παραλίες μέχρι τις πεζοπορίες στα βουνά και τα πολιτιστικά φεστιβάλ, η Πελοπόννησος συνδυάζει το αρχαίο και το σύγχρονο, αποτελώντας έναν πραγματικά «ιερό τόπο» για κάθε ταξιδιώτη.
ΦΩΤΟ pixabay
ΦΩΤΟ pixabay
Οι καλύτεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026, σύμφωνα με το CN Traveller:
- Αρούσα, Τανζανία
- Ανατολική Ακτή, Μπαρμπέιντος
- Βρυξέλλες, Βέλγιο
- Επαρχία Τσιρικί, Παναμάς
- Ντιρ Βάλεϊ, Γιούτα (ΗΠΑ)
- Φες, Μαρόκο
- Γκαμπόν
- Άνω Καρνιόλα (Γκορένισκα), Σλοβενία
- Γκουαδαλαχάρα, Μεξικό
- Χονγκ Κονγκ
- Ποταμός Μάργκαρετ, Αυστραλία
- Μεντεγίν, Κολομβία
- Μίνας Ζεράις, Βραζιλία
- Ναοσίμα, Ιαπωνία
- Βόρεια Παταγονία, Χιλή
- Βόρεια Ναμίμπια
- Όουλου, Φινλανδία
- Πελοπόννησος, Ελλάδα
- Ποτοσί, Βολιβία
- Κομητεία Πρινς Έντουαρντ, Καναδάς
- Route 66, ΗΠΑ
- Νησί Σααντιγιάτ, Άμπου Ντάμπι
- Σεν-Ζερβέ-λε-Μπαιν, Γαλλία
- Ουνταϊπούρ, Ινδία
- Ουλουρού, Αυστραλία
- Καταρράκτες Βικτόρια, Ζιμπάμπουε
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr