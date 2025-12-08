Η γλυκιά γεύση του μήλου συνδυάζεται αρμονικά με τη ζεστή, πικάντικη αίσθηση της κανέλας
Ένα χριστουγεννιάτικο λικέρ με μήλο και κανέλα αποτελεί μια από τις πιο αρωματικές και ζεστές γευστικές προτάσεις για τις γιορτές.
Η γλυκιά γεύση του μήλου συνδυάζεται αρμονικά με τη ζεστή, πικάντικη αίσθηση της κανέλας, δημιουργώντας ένα ποτό που αποπνέει θαλπωρή και εορταστική διάθεση. Ιδανικό για να συνοδεύσει τα γιορτινά κεράσματα, να προσφερθεί ως δώρο ή να αποτελέσει το επίκεντρο μιας γιορτινής βραδιάς, το λικέρ αυτό αποτυπώνει σε κάθε γουλιά το πνεύμα και τα αρώματα των Χριστουγέννων.
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο λικέρ
Φωτογραφία: Freepik
Υλικά
5-7 μήλα
1 ξυλάκι κανέλας
1 λίτρο βότκα
100 γρ. ζάχαρη
120 ml νερό
Διαδικασία
- Καθαρίζουμε τα μήλα, τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια και τα βάζουμε σε γυάλινο βάζο που κλείνει, ή σε μία κανάτα με καπάκι, μαζί με το ξυλάκι κανέλας. Προσθέτουμε τη βότκα, κλείνουμε το βάζο και το αφήνουμε σε σκοτεινό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου για 10-14 μέρες περίπου. Όταν παρέλθει αυτό το διάστημα, στραγγίζουμε το λικέρ, πιέζοντας τα μήλα απαλά για να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο χυμό.
- Παράλληλα, βάζουμε τη ζάχαρη και το νερό σε μια κατσαρόλα και αφήνουμε να πάρει μια βράση για περίπου 1-2 λεπτά μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει εντελώς.
- Προσθέτουμε το κρύο σιρόπι στο μείγμα του μήλου. Αφήνουμε το λικέρ να «σταθεί» για άλλες 24 ώρες πριν το σερβίρουμε ή το προσφέρουμε.
Tip
Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λιγότερη ζάχαρη για να μην έχει πολύ γλυκιά γεύση το λικέρ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr