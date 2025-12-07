Πατρών- Πύργου: Κλειστή επ’ αόριστον από κινητοποίηση αγροτών

Η κυκλοφορία εκτρέπεται από Οβρυά και Βάρδα
Με τρακτέρ κατέβηκαν στην Πατρών- Πύργου οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, κλείνοντας τον δρόμο.
Η κυκλοφορία εκτρέπεται από Οβρυά και Βάρδα, καθώς η διακοπή παραμένει επ’ αόριστον. Οι αγρότες προχώρησαν στην κινητοποίηση από δύο σημεία.
Η ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού αναφέρει τα εξής:
Αγροτικές κινητοποιήσεις, ώρα 20:20: Λήξη εκτροπής κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Ανατολικού και Δυτικού Αιγίου- Σε ισχύ η εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Βάρδας- Κλειστός ο κόμβος Πύργου είσοδος και έξοδος στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο Αμαλιάδας.
