Πατρών- Πύργου: Κλειστή επ’ αόριστον από κινητοποίηση αγροτών

Με τρακτέρ κατέβηκαν στην Πατρών- Πύργου οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, κλείνοντας τον δρόμο.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται από Οβρυά και Βάρδα, καθώς η διακοπή παραμένει επ’ αόριστον. Οι αγρότες προχώρησαν στην κινητοποίηση από δύο σημεία.

Η ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού αναφέρει τα εξής:

Αγροτικές κινητοποιήσεις, ώρα 20:20: Λήξη εκτροπής κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Ανατολικού και Δυτικού Αιγίου- Σε ισχύ η εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Βάρδας- Κλειστός ο κόμβος Πύργου είσοδος και έξοδος στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο Αμαλιάδας.