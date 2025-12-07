Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πατρών- Πύργου: Κλειστή επ’ αόριστον από κινητοποίηση αγροτών

Πατρών- Πύργου: Κλειστή επ’ αόριστον από...

Η κυκλοφορία εκτρέπεται από Οβρυά και Βάρδα

Με τρακτέρ κατέβηκαν στην Πατρών- Πύργου οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, κλείνοντας τον δρόμο.

Η κυκλοφορία εκτρέπεται από Οβρυά και Βάρδα, καθώς η διακοπή παραμένει επ’ αόριστον. Οι αγρότες προχώρησαν στην κινητοποίηση από δύο σημεία.

Η ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού αναφέρει τα εξής:

Αγροτικές κινητοποιήσεις, ώρα 20:20: Λήξη εκτροπής κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Ανατολικού και Δυτικού Αιγίου- Σε ισχύ η εκτροπή κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Βάρδας- Κλειστός ο κόμβος Πύργου είσοδος και έξοδος στον αυτοκινητόδρομο από τον κόμβο Αμαλιάδας.

Ειδήσεις Τώρα

Πρόεδρος Βρετανικού Μουσείου: «Εφικτή η συμφωνία με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα»

Νετανιάχου: Συνάντηση με Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο

Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Νέος πρόεδρος ο Παναγιώτης Μεταξάς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρότες Κινητοποίηση Μπλόκα Πατρών Πύργου

Ειδήσεις