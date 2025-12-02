Σε ποια περιοχή της Ελλάδας κλέβουν το περισσότερο ρεύμα

Με νέα εργαλεία και πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχων επιχειρεί ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ να περιορίσει το φαινόμενο των ρευματοκλοπών.

Το «οπλοστάσιο» του ΔΕΔΔΗΕ ενισχύεται με την ΑΑΔΕ να τροφοδοτεί τον Διαχειριστή του Δικτύου με φορολογικά δεδομένα των καταναλωτών, ώστε οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις να γίνονται πιο στοχευμένα και να εντοπίζονται όσοι κλέβουν ρεύμα.

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, που ενεργοποιείται άμεσα, η ΑΑΔΕ θα παρέχει στο πληροφοριακό σύστημα «Εφαρμογή Ενιαίων Μητρώων ΔΕΔΔΗΕ» δεδομένα από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φορολογικών δηλώσεων βάσει του αριθμού παροχής, του φορολογικού έτους και του ΑΦΜ του υπόχρεου, καθώς και πρόσθετα στοιχεία για την ταυτότητα του ακινήτου, τα οποία θεωρούνται «κλειδί» για τη διερεύνηση τυχόν παραβάσεων.

Τα φορολογικά δεδομένα θα «κουμπώνουν» πλέον απευθείας με το αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος ήδη αξιοποιεί πληροφορίες από το δίκτυο, επιτόπιους ελέγχους και πλήθος καταγγελιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η συνεργασία αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει ουσιαστικά τη δυνατότητα εντοπισμού ρευματοκλοπών.

Παραβάσεις

Είναι ενδεικτικό ότι από τις αρχές του έτους έχουν εντοπιστεί πάνω από 15.500 περιπτώσεις, με τον ΔΕΔΔΗΕ να εφαρμόζει νέου τύπου ελέγχους, αξιοποιώντας οργανωμένες δράσεις, ψηφιακά εργαλεία και έξυπνους μετρητές. Τα περισσότερα κρούσματα εμφανίζονται τους θερινούς μήνες σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, με τα ποσοστά πιθανών ή διαπιστωμένων ρευματοκλοπών να φτάνουν το 41,7% στην Ικαρία, 37,8% στη Μύκονο, 22,3% στη Ρόδο, 15,7% στην Κω, 15% στο Ρέθυμνο, 12,9% στην Τήνο, 12,6% στη Σαντορίνη, 12,5% στην Πάρο, 9,4% στον Άγιο Νικόλαο, 8,3% στο Ηράκλειο, 7,5% στα Χανιά και 5,8% στη Νάξο.

Πρόστιμα

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2025 τα πρόστιμα για όσους εντοπίζονται να έχουν «κλέψει» ρεύμα έχουν γίνει ακόμη πιο τσουχτερά. Για κάθε κιλοβατώρα που καταναλώθηκε χωρίς πληρωμή, ένας οικιακός καταναλωτής θα επιβαρύνεται πλέον με 49,453 λεπτά, από 47,217 λεπτά τον Ιούνιο. Για τους εμπορικούς καταναλωτές, η χρέωση ανεβαίνει στα 56,4 λεπτά από 54,121 λεπτά. Για τους δικαιούχους του ΚΟΤ, οι χρηματικές ποινές διαμορφώνονται σε 16,893 έως 30,34 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 15,371 έως 28,663 λεπτών τον Ιούνιο.