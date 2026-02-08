Χίος: Τι υποστήριξε στην απολογία του ο φερόμενος ως διακινητής- Αισιόδοξα τα νέα για τα έξι παιδιά που νοσηλεύονται στο «Παίδων»

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 31 ετών Μαροκινός, ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής των μεταναστών στην τραγωδία της Χίου, καθώς μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να μεταβεί σε κατάστημα κράτησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το ertnews.gr ο κατηγορούμενος, που κατέθετε επί 2,5 ώρες ενώπιον της ανακρίτριας πλημμελειοδικών Χίου, αρνείται ότι ήταν ο χειριστής της λέμβου, υποδεικνύοντας άλλον άνδρα, τον οποίο σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του, φαίνεται πως έχουν περιγράψει κι άλλοι διασωθέντες.

«Δεν ήμουν ο χειριστής της λέμβου, ενώ ήμασταν πολύ κοντά στην ακτή, χωρίς κανένα σήμα, κανέναν ήχο, ένας δυνατός προβολέας φώτισε, μετά από μερικά δευτερόλεπτα μάς χτύπησε το σκάφος του λιμενικού. Η οικογένειά μου θα πλήρωνε 4.000 κάποιον που μιλάει τουρκικά για να ταξιδέψω. Ο οδηγός ήταν μετρίου αναστήματος, τον είχα πλάτη», είπε στην απολογία του ο 31χρονος.

Προανακριτικά δύο από τους επτά διασωθέντες που είχαν ανακριθεί από το λιμενικό είχαν αναγνωρίσει τον 31χρονο ως τον διακινητή.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης οι αρχικές μαρτυρίες που εμφάνιζαν τον εντολέα τους, ως διακινητή στο πολύνεκρο ναυάγιο της 4ης Φεβρουαρίου στη Χίο έχουν ανασκευαστεί.

«Αυτή τη στιγμή πέντε άνθρωποι από το προανακριτικό στάδιο δεν τον αναγνωρίζουν ως τον δράστη του συγκεκριμένου περιστατικού και μάλιστα επειδή ελήφθησαν και συμπληρωματικές καταθέσεις από την ανακρίτρια έξι στον αριθμό, δεν αναγνωρίζεται ως δράστης του περιστατικού από κανέναν από τους επιβαίνοντες», είπε χαρακτηριστικά ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή, Αλέξανδρος Γεωργούλης.

«Όλοι οι μάρτυρες που έδωσαν κατάθεση και σήμερα λένε ότι δεν υπήρξε κανένα σήμα, καμία προειδοποίηση, κανένα φλας, κανένας φάρος, κανένα φως, κανένα στοπ, μόνο μια σύγκρουση πάνω τους από το λιμενικό σκάφος. Μάλιστα λένε, πήγαιναν ευθεία δεν στρίψανε δευτερόλεπτο», δήλωσε από την πλευρά του ο έτερος συνήγορος του 31χρονου, Δημήτρης Χούλης.

Ποια είναι η κατάσταση των έξι παιδιών που νοσηλεύονται στο «Παίδων»

Όσον αφορά τα έξι παιδιά που τραυματίστηκαν στο ναυτικό δυστύχημα της Χίου και τα οποία το απόγευμα του Σαββάτου διακομίσθηκαν με C27 στην Αθήνα νοσηλεύονται με κατάγματα και θλάσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Και τα έξι παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί καμία ανησυχία. Μάλιστα ένα εκ των παιδιών, ηλικίας 5 ετών που αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι, οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν σήμερα, Κυριακή (8/2) ότι δεν απαιτείται χειρουργείο και ότι θα ακολουθηθεί συντηρητική οδός.

Παράλληλα τρεις γυναίκες, συνοδοί των παιδιών που επέβαιναν επίσης στη λέμβο και είχαν τραυματιστεί σχετικά ελαφρά και ανέφεραν πόνους σε διάφορα σημεία του σώματός τους, μεταφέρθηκαν νωρίτερα σήμερα το πρωί από το Νοσοκομείο Παίδων στο Γενικό Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου και υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.