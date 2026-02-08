Αποκάλυψη CNN: Ο Έπσταϊν ήθελε να πλησιάσει τον Πούτιν

Ο Τζέφρι Έπσταϊν επιδίωκε διαύλους επικοινωνίας με την κορυφή της ρωσικής ηγεσίας, σύμφωνα με νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και φωτίζουν τις διεθνείς του επαφές τα χρόνια πριν από τη σύλληψή του.

Τον Ιούνιο του 2018, ο καταδικασμένος χρηματιστής φέρεται να ζήτησε τη μεσολάβηση του τότε γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, προκειμένου να προσεγγίσει τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και, μέσω αυτού, τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε ηλεκτρονικά μηνύματα, ο Έπσταϊν αναφερόταν με θερμά λόγια στον εκλιπόντα πρέσβη της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βιτάλι Τσούρκιν, με τον οποίο είχε τακτικές επαφές στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας ότι «κατανοούσε τον Τραμπ» μετά τις συνομιλίες τους.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν προσπάθησε επανειλημμένα να παρουσιαστεί ως άτυπος γεωπολιτικός διαμεσολαβητής, ισχυριζόμενος ότι μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση οικονομικών συμφωνιών που θα προσέλκυαν δυτικές επενδύσεις στη Ρωσία. Σε email προς τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ, ανέφερε ότι είχε κληθεί - ή ότι απέρριψε πρόσκληση - για συνάντηση με τον Πούτιν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση ότι τέτοια επαφή πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Η νέα δέσμη εγγράφων έχει αναζωπυρώσει εικασίες για τα κίνητρα του Έπσταϊν και τις σχέσεις του με Ρώσους αξιωματούχους και επιχειρηματίες. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για ενδεχόμενες διασυνδέσεις του Έπσταϊν με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, κάνοντας λόγο για «σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας». Το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «μη σοβαρούς».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα έγγραφα δείχνουν κυρίως έναν άνθρωπο που επιδίωκε να συναναστρέφεται ισχυρούς παράγοντες και να καλλιεργεί την εικόνα του διεθνούς παράγοντα επιρροής, χωρίς σαφείς αποδείξεις ότι πέτυχε ουσιαστική πρόσβαση στον Ρώσο πρόεδρο.

Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνουν επίσης αναφορές σε σχέσεις του Έπσταϊν με Ρώσους επιχειρηματίες, επενδυτές και πρόσωπα με δεσμούς με την FSB, καθώς και σε ταξίδια του στη Ρωσία, όπως επιβεβαιώνεται από αρχεία πτήσεων. Παράλληλα, καταγράφονται προσπάθειες παρέμβασης σε υποθέσεις οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος, εν μέσω μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης περιόδου για τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Μόσχας.