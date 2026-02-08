Υπόθεση κατασκοπείας: Η στρατολόγηση του σμηνάρχου και η αμοιβή των 30.000 ευρώ

Υπό κράτηση παραμένει ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος κατηγορείται για διαρροή μυστικών πληροφοριών στην Κίνα, με τις Αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης κατασκοπείας.

Σύμφωνα με την kathimerini.gr από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει πως ο Ελληνας αξιωματικός της αεροπορίας στρατολογήθηκε πριν από ενάμιση χρόνο και η πρώτη επαφή έγινε μέσω των social media. Οι αναλυτικές πληροφορίες που ο 54χρονος είχε στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον ίδιο και τη θέση του, κέντρισαν το ενδιαφέρον των Κινέζων, που στην αρχική τους προσέγγιση εμφανίστηκαν ως στελέχη εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το ταξίδι που έκανε ο 54χρονος στην Κίνα το 2024. Τότε φαίνεται πως έγινε η πρώτη διά ζώσης επαφή με τον «χειριστή» του, ενώ πρόσχημα του ταξιδιού ήταν η εκμάθηση κινεζικών. Ο «χειριστής» ήταν άνδρας και σε μία από τις συναντήσεις που έκαναν, έφερε μαζί του μία γυναίκα την οποία και γνώρισε στον σμήναρχο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ⁠κατά την παραμονή του στην Κίνα, ο 54χρονος συνάντησε και άλλα άτομα.

Κατά δήλωσή του, ο 54χρονος ⁠εισέπραξε 30.000 ευρώ από το 2024 και μετά. Η πληρωμή γινόταν ⁠με κρυπτονομίσματα και μέσω τραπέζης, με τον ίδιο να κάνει αναλήψεις μικρών ποσών για να μην κινήσει υποψίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνας αξιωματικός, που κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη σε στρατιωτικό εισαγγελέα.