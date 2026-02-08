Υπόθεση κατασκοπείας: Η συνάντηση του Σμήναρχου με τον Κινέζο στην Αθήνα - Ακόμα δύο απόστρατους ερευνούν οι αρχές

Η υπόθεση κατασκοπείας που έχει προκαλέσει αναστάτωση στις Ένοπλες Δυνάμεις ης χώρας φαίνεται να αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν και άλλα πρόσωπα πέρα από τον Σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι πληροφορίες για τη δράση του έφτασαν στην ΕΥΠ μέσω της CIA πριν από 4 μήνες.

Ο 54χρονος αξιωματικός, ο οποίος κατηγορείται ότι διοχέτευε στρατιωτικά απόρρηταστην Κίνα, παραμένει κρατούμενος στο Αεροδικείο και έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί την Τρίτη.

Η πρώτη του επαφή με τον φερόμενο Κινέζο σύνδεσμο φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού στο Πεκίνο, το 2024.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, ο κατηγορούμενος φέρεται να παρέχει κρίσιμες πληροφορίες στις ελληνικές Αρχές τόσο για τις δικές του ενέργειες όσο και για το πρόσωπο που φέρεται να διαμεσολαβούσε από την κινεζική πλευρά.

Η πρώτη επαφή στο Πεκίνο

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, το 2024 ο 54χρονος είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, επικαλούμενος τη συμμετοχή του σε σεμινάρια. Ωστόσο, φέρεται να μην είχε ενημερώσει την υπηρεσία του, παρότι αυτό προβλέπεται από την ιδιότητά του ως εν ενεργεία αξιωματικού.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού φέρεται να ήρθε σε επαφή με τον σύνδεσμό του, ο οποίος αρχικά του συστήθηκε ως επιχειρηματίας.

Μέσω σταδιακής προσέγγισης, φέρεται να κέρδισε την εμπιστοσύνη του και να του ζήτησε τη διοχέτευση απόρρητων εγγράφων υψίστης εθνικής σημασίας.

Η συνάντηση στην Αθήνα

Ο 54χρονος φέρεται να έχει περιγράψει τον σύνδεσμό του ως άνδρα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, ο οποίος διαμένει στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, το συγκεκριμένο πρόσωπο ταξίδεψε στην Αθήνα, το 2025, περίπου δηλαδή έναν χρόνο μετά την πρώτη τους επαφή, προκειμένου να συναντηθούν και να συζητήσουν την εξέλιξη της αποστολής που του είχε ανατεθεί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤNews, ο Κινέζος πράκτορας, που είχε παραβρεθεί σε συνέδριο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση λίγων ωρών στην Αθήνα, όπου συνάντησε τον 54χρονο Σμήναρχο.

Το κρυπτογραφημένο κινητό

Κατά τη συνάντηση αυτή, φέρεται να του παρέδωσε κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο, μάρκας Samsung, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η επικοινωνία και η διαβίβαση των απόρρητων στοιχείων. Το συγκεκριμένο κινητό εντοπίστηκε στην κατοχή του 54χρονου κατά τη σύλληψή του.

Σημειώνεται πως, το συγκεκριμένο κινητό τηλέφωνο είχε εγκατεστημένες ειδικές εφαρμογές ασφαλούς επικοινωνίας.

Στο κινητό αυτό εντοπίστηκαν τόσο τα αρχεία με τα στρατιωτικά έγγραφα όσο και οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την υπόθεση.

Διαρροή απόρρητων εγγράφων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επικοινωνία των δύο γινόταν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ενώ ο 54χρονος φέρεται να φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα της υπηρεσίας του και να τα αποστέλλει στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Η διαρροή των εγγράφων πραγματοποιούνταν αποκλειστικά μέσω του κρυπτογραφημένου κινητού τηλεφώνου, το οποίο φέρεται να του είχε παραδοθεί κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.

Πληρωμές και σε κρυπτονομίσματα

Οι πληρωμές γίνονταν κι αυτές μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο κινητό. Τα εμβάσματα φέρονται να πραγματοποιούνταν σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Στο κινητό εντοπίστηκαν μηνιαίες και τριμηνιαίες καταβολές που κυμαίνονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων που φέρεται να είχαν αποσταλεί.

Οι συναλλαγές αυτές ερευνώνται προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής διαδρομή των χρημάτων και η σύνδεσή τους με τη διαρροή των απόρρητων πληροφοριών.

Ο «άνθρωπος-σκιά»

Οι Αρχές ασφαλείας και ειδικοί ερευνητές της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ φέρονται να έχουν «κλειδώσει» τον ρόλο του προσώπου που χαρακτηρίζεται ως «άνθρωπος-σκιά», ο οποίος φέρεται να κινούσε τα νήματα στην υπόθεση κατασκοπείας.

Πιθανή στρατολόγηση κι άλλων αξιωματικών

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ύπαρξης ενδιάμεσου προσώπου, το οποίο ενδέχεται να έφερε σε επαφή τον 54χρονο με τον σύνδεσμο στο Πεκίνο. Το συγκεκριμένο σενάριο βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στο ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων και δύο απόστρατοι αξιωματικοί που διατηρούν επαφές με την Κίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εξ αυτών είχε εργασιακή σχέση με την κινεζική αεροπορία.

Εξετάζεται εάν ενδέχεται να είχαν στρατολογηθεί είτε από τον 54χρονο σμήναρχο είτε απευθείας από τον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

«Φύλλο και φτερό» ηλεκτρονικές συσκευές και USB

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές –ένας στο γραφείο και ένας στο σπίτι του– δεκάδες USB sticks, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Όλο το υλικό εξετάζεται εξονυχιστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Άμυνας.

Όπως φέρεται να έχει αποκαλύψει ο ίδιος, η στρατολόγησή του ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με τον στρατολόγο του να ζητά αρχικά προφορικές πληροφορίες και στη συνέχεια έγγραφα. Το νήμα της υπόθεσης φέρεται να οδήγησε ακόμη και στην κινητοποίηση της αμερικανικής CIA, όταν διαπιστώθηκε ότι διαβαθμισμένο έγγραφο νατοϊκού περιεχομένου είχε φτάσει στα χέρια των Κινέζων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Κινέζοι επέλεξαν τον συγκεκριμένο αξιωματικό για τρεις βασικούς λόγους:

Γνώριζε σε βάθος τις τηλεπικοινωνίες και τα συστήματα του ΝΑΤΟ.

Θεωρούνταν υπεράνω υποψίας, με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης.

Είχε ρόλο που σχετιζόταν με την προστασία και διαχείριση κρίσιμων πληροφοριών.

Οι κατηγορίες

Ο 54χρονος Σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι η έρευνα εστιάζει στα αρχεία που έχουν αποσταλεί, διευκρινίζοντας πάντως ότι άκρως απόρρητα στοιχεία επιπέδου συμμαχίας δεν περιλαμβάνονταν στη διαχειριστική αρμοδιότητα του αξιωματικού.