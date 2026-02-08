Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Επανέρχεται η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία

Επανέρχεται η υδροδότηση σε Πύργο και Αρ...

Αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό Ερυμάνθου

Ξεκίνησε εκ νέου την παροχέτευση νερού στο δίκτυο από το Διυλιστήριο του Ερυμάνθου, μετά την αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό.

Εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που «χτύπησε» την περιοχή, ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης του Ερυμάνθου υπέστη μεγάλη βλάβη, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές στον Πύργος και την Ολυμπία να μείνουν χωρίς νερό.

Σύμφωνα με το ertnews.gr η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης και η επαναφορά της πίεσης σε κανονικά επίπεδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά, ώστε το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα να έχει αποκατασταθεί η παροχή στο σύνολο των καταναλωτών.

Ειδήσεις Τώρα

Άρτα: 35χρονη από την Πάτρα, πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της

Ηλεία: Aποκλεισμένη η Δίβρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην 111

Χίος: Οι ιστορίες των παιδιών που διασώθηκαν από το ναυάγιο με τους μετανάστες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αρχαία Ολυμπία Πύργος Προβλήματα Υδροδότησης
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03c1\u03c7\u03b1\u03af\u03b1 \u039f\u03bb\u03c5\u03bc\u03c0\u03af\u03b1","\u03a0\u03cd\u03c1\u03b3\u03bf\u03c2","\u03a0\u03c1\u03bf\u03b2\u03bb\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03a5\u03b4\u03c1\u03bf\u03b4\u03cc\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2"]
820398
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις