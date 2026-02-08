Επανέρχεται η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία

Αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό Ερυμάνθου
Ξεκίνησε εκ νέου την παροχέτευση νερού στο δίκτυο από το Διυλιστήριο του Ερυμάνθου, μετά την αποκατάσταση της βλάβης στον αγωγό.
Εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που «χτύπησε» την περιοχή, ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης του Ερυμάνθου υπέστη μεγάλη βλάβη, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές στον Πύργος και την Ολυμπία να μείνουν χωρίς νερό.
Σύμφωνα με το ertnews.gr η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης και η επαναφορά της πίεσης σε κανονικά επίπεδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά, ώστε το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα να έχει αποκατασταθεί η παροχή στο σύνολο των καταναλωτών.
