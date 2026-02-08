Διδυμότειχο: Άγγιξε τα 6,50 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο - Συστάσεις στους πολίτες

Ξεπέρασε το όριο συναγερμού η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου, με τον Δήμο Διδυμοτείχου να απευθύνει νέες συστάσεις στους κατοίκους συγκεκριμένων οικισμών, προκειμένου να λάβουν μέτρα προστασίας και να αποφεύγουν την προσέγγιση πλημμυρισμένων περιοχών.

Σημειώνεται ότι σήμερα συγκλήθηκε έκτακτο Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διδυμοτείχου (ΤΕΣΟΠΠ) στην κοινότητα Πυθίου για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της ανεξέλεγκτης παροχέτευσης υδάτων από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας.

Ο Δήμος Διδυμοτείχου απευθύνει συστάσεις στους κατοίκους των οικισμών Ισαακίου, Πραγγίου, Πετράδων, Πυθίου, Ρηγίου και Σοφικού για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας, καλώντας τους να μην προσεγγίζουν τις περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου αγγίζει πλέον τα 6,50 μέτρα, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού, που είναι στα 5,80 μέτρα.

Το ΤΕΣΟΠΠ συνεδρίασε σήμερα για την περαιτέρω διαχείριση της διαμορφωθείσας κατάστασης. «Διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες φορείς διαφορετικές απόψειςκαι εκτιμήσεις ως προς τη διαχείριση της κατάστασης και τελικά προκρίθηκε η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας να μην προχωρήσουμε σε άνοιγμα και νέων θυροφραγμάτων -με το οποίο άνοιγμα γίνεται ομαλά η τεχνητή εκτόνωση δηλαδή η αποδέσμευση των υδάτων προς τον κάμπο- εκτιμώντας πως η στάθμη του νερού δείχνει να σταθεροποιείται», ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννογλου.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραποτάμιοι δήμου του Έβρου

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι παραποτάμιοι Δήμοι του Έβρου, καθώς ο μεγάλος όγκος υδάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις στη Βουλγαρία απειλεί με σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Ύστερα από επίσημη ενημέρωση του βουλγαρικού Υπουργείου Εξωτερικών, έγινε γνωστό ότι το φράγμα του Ιβάιλοβγκραντ έχει ήδη αρχίσει να υπερχειλίζει, γεγονός που προκαλεί απότομη αύξηση της στάθμης στους ποταμούς Άρδα, Έβρο και Ερυθροπόταμο, όπως μεταδίδει το rodopipress.gr.